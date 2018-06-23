|
|
|
В Україні заробітчанам запропонували сплачувати внески...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 23 чер, 2018 20:09
rjkz написав:
Венесуэла хардкорней.
Только там 100% совок с субсидиями и защитой малоимущих.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
-
AlifeSoft
-
-
- Повідомлень: 1634
- З нами з: 30.10.08
- Подякував: 153 раз.
- Подякували: 257 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Суб 23 чер, 2018 22:56
AlifeSoft написав: rjkz написав:
Венесуэла хардкорней.
Только там 100% совок с субсидиями и защитой малоимущих.
Почему Вы думаете что в совке давали субсидии? у моей бабушки была пенсия ок. 80 руб, а за квартиру счёт был ок. 20 руб. и она ещё подрабатывала - в хоре пела, у второй бабушки была пенсия по инвалидности - 55 руб и дедушка ветеран ВОВ,офицер, тоже подрабатывал - вахтёрил, до последних дней ходил на работу, паёк с гречневой крупой к 9 мая выдавали, и субсидий тогда в помине не было. Это их при Кучме внедрили.
Справедливость или несправедливость закона измеряется большим или меньшим благополучием народа. (Гельвеций)
-
nittochca
-
-
- Повідомлень: 161
- З нами з: 23.11.15
- Подякував: 14 раз.
- Подякували: 11 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 23 чер, 2018 23:05
nittochca написав:
субсидий тогда в помине не было. Это их при Кравчуке внедрили.
По-моему субсидии при Кучме появились.
Но никогда половина населения страны не получала субсидии малообеспеченным семьям как сегодня.
-
freeze
-
4
-
- Повідомлень: 7794
- З нами з: 02.07.14
- Подякував: 2172 раз.
- Подякували: 3023 раз.
-
- Профіль
-
11
1
Додано: Суб 23 чер, 2018 23:21
freezeДа, наверное в средине 90-х, уже исправила, Вы быстрее ответили.
Справедливость или несправедливость закона измеряется большим или меньшим благополучием народа. (Гельвеций)
-
nittochca
-
-
- Повідомлень: 161
- З нами з: 23.11.15
- Подякував: 14 раз.
- Подякували: 11 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 23 чер, 2018 23:47
rjkz написав: Ratatui написав: rjkz написав:Ratatui
, так я Вам и объяснил "на пальцах", что шансов "дойти до финиша" не обобраным в Украине не так и много. Не всегда вина человека, что он на старости нищий.
Откладывал на старость в банке - банк лопнул. Вот лох - кто-же кладет деньги в банк? Складывал под матрац - пришли, утюг приложили - отдал заначку. Вот лох - кто-же такие деньги дома хранит? Выбрал такую профессию, чтобы мог работать на пенсии - прогресс выкинул эту профессию из реальности. Обзавелся квартирой как пенсионным фондом - настроили новостроев и его хрущ не сильно-то его и прокормит.
Нет в Украине безрискового актива или формы накопления.
Вышел из подъезда и кирпич на голову упал. До пенсии не дотянул, деньги и хата как правило шаровая от государства родственникам достались.
Вероятность падения кирпича намного ниже, чем встрять в овнобанк.
В нашей стране да. Согласен на 100%
-
Ratatui
-
-
- Повідомлень: 5848
- З нами з: 30.11.12
- Подякував: 90 раз.
- Подякували: 546 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 23 чер, 2018 23:49
rjkz написав: safonovstanislav написав: Ratatui написав:
У нас в селе остались бы голодным. В АТБ 1-2 кассира, Таврия 2-3, Сильпо 3-5, а в Фуршете иногда самому хочется сесть за второй кассовый аппарат бо кассир всего один.
У меня на районе из крупных - Караван(ашан), несколько АТБ, несколько Сильпо, Варус, Брусника. Само интересно покупать мороженое, когда очередь. 5 минут постоял, и можно не покупать, т.к. уже растаяло. Варус - это вообще какой-то мрак. Ну нельзя людям давать самим набирать мясо. Бабушки там голыми руками копаются, выбирают кусочек получше
Могу порекомендовать Новус - кассиров хватает, а уровень цен отсеивает значительную часть контингента. В результате - очереди не больше 3-х человек и в основном картами расчитываются, что экономит время.
Замороженное или в НОвусе (но там не всегда морозилки держат холод хорошо) или в Метро беру. в АТБ и ашане - никогда.
Жируете вы. Метро,Новус. А в нашем селе метро только по рекламе в ящике видели, а новус типа ругательсва от Омельяна : неопул, гиперпул и так далее.
-
Ratatui
-
-
- Повідомлень: 5848
- З нами з: 30.11.12
- Подякував: 90 раз.
- Подякували: 546 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 23 чер, 2018 23:54
slavek написав: Ratatui написав:
А некторые живя в Израиле получают пенсию и тут и там. И здесь ешё хатынку здают. Так и мучаются бедолаги
Если человек проработал в Израиле не менее 10 лет и имеет право на пенсию, то без разницы где он живет - государство будет ему высылать ее куда угодно.
А если человек сидит на пособии по старости ( женщины с 62, мужчины с 67), то ему перестают его выплачивать если он покидает страну более чем на 2 месяца.
С таким пособием (500 баксов) можно жить в Украине, а в Израиле только существовать.Украинская пенсия в 100-150 баксов вообще ничего не стоит при израильских ценах.
То-то и оно, что тёплый Израиль(иногда горячий)они покидают недельки на две три в июле или августе чтобы квартирантов проверить , капустку наличкой забрать и соседям показать как им классно. И укатывают назад апельсины трескать.
-
Ratatui
-
-
- Повідомлень: 5848
- З нами з: 30.11.12
- Подякував: 90 раз.
- Подякували: 546 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 23 чер, 2018 23:56
safonovstanislav написав: justit написав: Ratatui написав:
Отказаться как Черногория от собственной валюты и сделать свободным хождение баксов и Эвро.
Щютка однако.
Тут три вопроса
1) Позволит ли ЕС такое сделать?
2) Как это всопримет население УА
3) Реально ли после этого улучшится ситуация (ибо в той же Черногории не то чтобы очень "светлая жизнь". Туризм спасает их вроде как. )
С учётом периодических кризисов в Украине, своя валюта - это спасение для населения. Недостающую гривну можно всегда допечатать, чуть обвалив курс, и заплатить зарплаты учителям, пенсии пенсионерам и т.д.
Именно это постоянно и делают наши керовники. Поэтому мы и в такой заднице. Конечно не только от этого, но это одна из составляющих опы.
-
Ratatui
-
-
- Повідомлень: 5848
- З нами з: 30.11.12
- Подякував: 90 раз.
- Подякували: 546 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 24 чер, 2018 00:00
slavek написав: otg написав:
Обвалив курс валите бизнес, инвесторы начинают убегать в доллар и ситуация усугубляется в геометрической прогрессии. Тушить пожар, подкидывая в топку бумагу это утопия.
А глупые англичане,чехи, поляки,венгры не перешедшие на евро , видимо, меньше вас понимают в финансах
Венгры,поляки , чехи а тем более румыны с болгарами давно бы перешли, да вот беда не влазят они в рамки требований евробанка.
У англичан своя корлевская кухня. К ним как вы знаете и шенгенская виза не позволяла зарулить.
-
Ratatui
-
-
- Повідомлень: 5848
- З нами з: 30.11.12
- Подякував: 90 раз.
- Подякували: 546 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 24 чер, 2018 00:02
rjkz
Субсидии и матпомощь вообще нужно отменить. Не вписался в рынок - на удобрения.[/quote]
Хотите из Украины сделать Гондурас? "Орел и решка" смотрели?[/quote]
Венесуэла хардкорней.
[/quote]
А чем вам Бангладеш не нравиться?
-
Ratatui
-
-
- Повідомлень: 5848
- З нами з: 30.11.12
- Подякував: 90 раз.
- Подякували: 546 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 16 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
|
Схожі теми
|
|6
|182
|
|
|4
|155
|
|
|36
|2423
|
|