В Україні заробітчанам запропонували сплачувати внески...
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Ratatui написав:Именно это постоянно и делают наши керовники. Поэтому мы и в такой заднице. Конечно не только от этого, но это одна из составляющих опы.
Посмотрел несколько видео, снятых заробитчанами в Польше. Чтоб заработать несчастные 20 000 гривен в месяц, пашут на полях по 12 часов в день и 3 выходными за месяц, и радуются, что за 3 месяца чистыми привезли в Украину 50 000 гривен, живя в Польше в бараках и почти ничем не питаясь. Так там целыми автобусами украинцев возят на поля, и бригадиры тоже украинцы. Вот это - действительно задница. А самое обидное - это то, с какой радостью заробитчане это всё рассказывают.
safonovstanislav написав: Посмотрел несколько видео, снятых заробитчанами в Польше. Чтоб заработать несчастные 20 000 гривен в месяц, пашут на полях по 12 часов в день и 3 выходными за месяц, и радуются, что за 3 месяца чистыми привезли в Украину 50 000 гривен, живя в Польше в бараках и почти ничем не питаясь. Так там целыми автобусами украинцев возят на поля, и бригадиры тоже украинцы. Вот это - действительно задница. А самое обидное - это то, с какой радостью заробитчане это всё рассказывают.
Для кого то "обидное" для кого-то "радуются"... возможно они в свое время тоже радовались и у вас все впереди
Moimir написав:Для кого то "обидное" для кого-то "радуются"... возможно они в свое время тоже радовались и у вас все впереди
Я о том, что зарплаты там совсем не заоблачные. У нас легенды ходят, что платят от $1000 за 8 часов в день, за 5 дней в неделю, за неквалифицированный труд. А на самом деле, всё не так радужно. А обидно, что украинцы на этих полях радуются работе с утра до ночи и почти без выходных за деньги, за которые даже ничего существенного не купишь
Такими темпами, об украинцах тоже будет мнение, как о тех же египтянах, что за $1 готовы сделать всё что угодно. Аж страшно через Польшу в Европу ехать