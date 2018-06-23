В Україні заробітчанам запропонували сплачувати внески...

Додано: Нед 24 чер, 2018 10:42

Moimir написав: Для кого то "обидное" для кого-то "радуются"... возможно они в свое время тоже радовались и у вас все впереди Для кого то "обидное" для кого-то "радуются"... возможно они в свое время тоже радовались и у вас все впереди

Я о том, что зарплаты там совсем не заоблачные. У нас легенды ходят, что платят от $1000 за 8 часов в день, за 5 дней в неделю, за неквалифицированный труд. А на самом деле, всё не так радужно. А обидно, что украинцы на этих полях радуются работе с утра до ночи и почти без выходных за деньги, за которые даже ничего существенного не купишьТакими темпами, об украинцах тоже будет мнение, как о тех же египтянах, что за $1 готовы сделать всё что угодно. Аж страшно через Польшу в Европу ехать