В Україні заробітчанам запропонували сплачувати внески...
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Ratatui написав:Именно это постоянно и делают наши керовники. Поэтому мы и в такой заднице. Конечно не только от этого, но это одна из составляющих опы.
Посмотрел несколько видео, снятых заробитчанами в Польше. Чтоб заработать несчастные 20 000 гривен в месяц, пашут на полях по 12 часов в день и 3 выходными за месяц, и радуются, что за 3 месяца чистыми привезли в Украину 50 000 гривен, живя в Польше в бараках и почти ничем не питаясь. Так там целыми автобусами украинцев возят на поля, и бригадиры тоже украинцы. Вот это - действительно задница. А самое обидное - это то, с какой радостью заробитчане это всё рассказывают.
safonovstanislav написав: Посмотрел несколько видео, снятых заробитчанами в Польше. Чтоб заработать несчастные 20 000 гривен в месяц, пашут на полях по 12 часов в день и 3 выходными за месяц, и радуются, что за 3 месяца чистыми привезли в Украину 50 000 гривен, живя в Польше в бараках и почти ничем не питаясь. Так там целыми автобусами украинцев возят на поля, и бригадиры тоже украинцы. Вот это - действительно задница. А самое обидное - это то, с какой радостью заробитчане это всё рассказывают.
Для кого то "обидное" для кого-то "радуются"... возможно они в свое время тоже радовались и у вас все впереди
Moimir написав:Для кого то "обидное" для кого-то "радуются"... возможно они в свое время тоже радовались и у вас все впереди
Я о том, что зарплаты там совсем не заоблачные. У нас легенды ходят, что платят от $1000 за 8 часов в день, за 5 дней в неделю, за неквалифицированный труд. А на самом деле, всё не так радужно. А обидно, что украинцы на этих полях радуются работе с утра до ночи и почти без выходных за деньги, за которые даже ничего существенного не купишь
Такими темпами, об украинцах тоже будет мнение, как о тех же египтянах, что за $1 готовы сделать всё что угодно. Аж страшно через Польшу в Европу ехать
Ratatui написав:А некторые живя в Израиле получают пенсию и тут и там. И здесь ешё хатынку здают. Так и мучаются бедолаги
Если человек проработал в Израиле не менее 10 лет и имеет право на пенсию, то без разницы где он живет - государство будет ему высылать ее куда угодно. А если человек сидит на пособии по старости ( женщины с 62, мужчины с 67), то ему перестают его выплачивать если он покидает страну более чем на 2 месяца. С таким пособием (500 баксов) можно жить в Украине, а в Израиле только существовать.Украинская пенсия в 100-150 баксов вообще ничего не стоит при израильских ценах.
То-то и оно, что тёплый Израиль(иногда горячий)они покидают недельки на две три в июле или августе чтобы квартирантов проверить , капустку наличкой забрать и соседям показать как им классно. И укатывают назад апельсины трескать.
Moimir написав:Для кого то "обидное" для кого-то "радуются"... возможно они в свое время тоже радовались и у вас все впереди
Я о том, что зарплаты там совсем не заоблачные. У нас легенды ходят, что платят от $1000 за 8 часов в день, за 5 дней в неделю, за неквалифицированный труд. А на самом деле, всё не так радужно. А обидно, что украинцы на этих полях радуются работе с утра до ночи и почти без выходных за деньги, за которые даже ничего существенного не купишь
Такими темпами, об украинцах тоже будет мнение, как о тех же египтянах, что за $1 готовы сделать всё что угодно. Аж страшно через Польшу в Европу ехать
И прикинь, какая ж0па в украинской провинции, если они и этому рады. "Прошла зима, настало лето, спасибо пороху за это!" (переделанный лозунг про сталина)
safonovstanislav написав:Аж страшно через Польшу в Европу ехать
Польша це вже Європа.
rjkz написав:И прикинь, какая ж0па в украинской провинции, если они и этому рады.
Коли українським селянами дали можливість переміщатись всередені країни? Коли дали аж 12 рубл. пенсії? Як тодішню ситуацію назвати? Зараз у Польщу на с/г роботи їде все менше. Кваліфіковані і не дуже працівники хочуть значно більших виплат ніж дозволяє рентабельність с/г.