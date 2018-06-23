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В Україні заробітчанам
запропонували сплачувати внески...

В Україні заробітчанам запропонували сплачувати внески...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 20212223
Повідомлення Додано: Нед 24 чер, 2018 09:26

  Ratatui написав:Именно это постоянно и делают наши керовники. Поэтому мы и в такой заднице. Конечно не только от этого, но это одна из составляющих опы.

Посмотрел несколько видео, снятых заробитчанами в Польше. Чтоб заработать несчастные 20 000 гривен в месяц, пашут на полях по 12 часов в день и 3 выходными за месяц, и радуются, что за 3 месяца чистыми привезли в Украину 50 000 гривен, живя в Польше в бараках и почти ничем не питаясь. Так там целыми автобусами украинцев возят на поля, и бригадиры тоже украинцы. Вот это - действительно задница. А самое обидное - это то, с какой радостью заробитчане это всё рассказывают.
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 чер, 2018 10:07

  safonovstanislav написав: Посмотрел несколько видео, снятых заробитчанами в Польше. Чтоб заработать несчастные 20 000 гривен в месяц, пашут на полях по 12 часов в день и 3 выходными за месяц, и радуются, что за 3 месяца чистыми привезли в Украину 50 000 гривен, живя в Польше в бараках и почти ничем не питаясь. Так там целыми автобусами украинцев возят на поля, и бригадиры тоже украинцы. Вот это - действительно задница. А самое обидное - это то, с какой радостью заробитчане это всё рассказывают.

Для кого то "обидное" для кого-то "радуются"... возможно они в свое время тоже радовались и у вас все впереди
Moimir
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 чер, 2018 10:42

  Moimir написав:Для кого то "обидное" для кого-то "радуются"... возможно они в свое время тоже радовались и у вас все впереди

Я о том, что зарплаты там совсем не заоблачные. У нас легенды ходят, что платят от $1000 за 8 часов в день, за 5 дней в неделю, за неквалифицированный труд. А на самом деле, всё не так радужно. А обидно, что украинцы на этих полях радуются работе с утра до ночи и почти без выходных за деньги, за которые даже ничего существенного не купишь

Такими темпами, об украинцах тоже будет мнение, как о тех же египтянах, что за $1 готовы сделать всё что угодно. Аж страшно через Польшу в Европу ехать
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 чер, 2018 12:27

  Ratatui написав:
  slavek написав:
  Ratatui написав:А некторые живя в Израиле получают пенсию и тут и там. И здесь ешё хатынку здают. Так и мучаются бедолаги :mrgreen:


Если человек проработал в Израиле не менее 10 лет и имеет право на пенсию, то без разницы где он живет - государство будет ему высылать ее куда угодно.
А если человек сидит на пособии по старости ( женщины с 62, мужчины с 67), то ему перестают его выплачивать если он покидает страну более чем на 2 месяца.
С таким пособием (500 баксов) можно жить в Украине, а в Израиле только существовать.Украинская пенсия в 100-150 баксов вообще ничего не стоит при израильских ценах.


То-то и оно, что тёплый Израиль(иногда горячий)они покидают недельки на две три в июле или августе чтобы квартирантов проверить , капустку наличкой забрать и соседям показать как им классно. И укатывают назад апельсины трескать.


И шо в этом плохого?
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 24 чер, 2018 12:31

  safonovstanislav написав:
  Moimir написав:Для кого то "обидное" для кого-то "радуются"... возможно они в свое время тоже радовались и у вас все впереди

Я о том, что зарплаты там совсем не заоблачные. У нас легенды ходят, что платят от $1000 за 8 часов в день, за 5 дней в неделю, за неквалифицированный труд. А на самом деле, всё не так радужно. А обидно, что украинцы на этих полях радуются работе с утра до ночи и почти без выходных за деньги, за которые даже ничего существенного не купишь

Такими темпами, об украинцах тоже будет мнение, как о тех же египтянах, что за $1 готовы сделать всё что угодно. Аж страшно через Польшу в Европу ехать


И прикинь, какая ж0па в украинской провинции, если они и этому рады.
"Прошла зима, настало лето, спасибо пороху за это!" (переделанный лозунг про сталина) :mrgreen:
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 24 чер, 2018 12:46

Re: В Україні заробітчанам запропонували сплачувати внески..

  safonovstanislav написав:Аж страшно через Польшу в Европу ехать


Польша це вже Європа.

  rjkz написав:И прикинь, какая ж0па в украинской провинции, если они и этому рады.


Коли українським селянами дали можливість переміщатись всередені країни? Коли дали аж 12 рубл. пенсії? Як тодішню ситуацію назвати?
Зараз у Польщу на с/г роботи їде все менше. Кваліфіковані і не дуже працівники хочуть значно більших виплат ніж дозволяє рентабельність с/г.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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  #<1 ... 20212223
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