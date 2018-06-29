В Україні заробітчанам запропонували сплачувати внески...

Додано: Сер 27 чер, 2018 20:14

justit



Основные там долляры:



До обретения независимости в 1980 году Зимбабве относилась к числу наиболее экономически развитых стран на африканском континенте. В настоящее время Зимбабве относится к числу наиболее бедных государств мира. В 2000-е годы в стране прошел тяжелый экономический кризис, достигший пика в 2008 году, когда государственный долг достиг 131 % ВВП, инфляция составила 231 000 000 %, а ВВП упал на 17,76 %[28]. В этих условиях власти Зимбабве приняли Программу краткосрочного экономического восстановления, предусматривающую отказ от национальной валюты, в результате реализации которой ситуация в экономике стабилизировалась. Уже в 2011 году ВВП вырос на 11,9 %, а инфляция только на 5,4 %[29].



В промышленности занято 10 % трудоспособного населения, оно даёт 21,6 % ВВП. Работают предприятия текстильной и табачной промышленности, по производству автомобильных аккумуляторов и переработке сельскохозяйственного сырья. Ведётся промышленная добыча железа, золота, асбеста, каменного угля, серебра, никеля, платины, при этом наиболее важную роль играет добыча золота. В 1996 году началась добыча алмазов.



В сельском хозяйстве занято 66 % трудоспособного населения, оно даёт 16,7 % ВВП. Обрабатывается 8,3 % территории, орошается 174 тыс. га земли. Главными экспортными культурами являются табак (3-е место в мире), хлопок, чай (22 тыс. т) и сахарный тростник (3,3 млн т). Для внутреннего потребления выращиваются пшеница (140 тыс. т), кукуруза (900 тыс. т), овощи (135 тыс. т). Частые засухи наносят большой ущерб сельскому хозяйству.



В 2000—2008 гг. в Зимбабве наблюдался острый экономический кризис. Кризис затронул многие жизненно важные сферы зимбабвийской экономики. Валовой национальный доход Зимбабве снизился почти в полтора раза с $6,69 млн в 2000 г. до $4,416 в 2008 г. В этот период (за исключением 2001 г.) динамика ВВП была отрицательной. Практически все сферы, включая критически важные отрасли для экономики страны — сельское хозяйство и промышленность, демонстрировали стремительный спад. Страна, некогда бывшая житницей Африки, была вынуждена начать импортировать зерно. Уже в 2003 г. более половины жителей Зимбабве зависели от импорта продовольствия. В 2000—2007 гг. объем сельскохозяйственной продукции снизился более чем наполовину; объем промышленного производства сократился вдвое, объем производства в сфере добывающей промышленности — более чем на треть. В этот же период в более чем в полтора раза снизился ВВП (с $500 до $300) на душу населения, что привело к массовому росту бедности. По этому показателю Зимбабве превратилось в одно из беднейших государств мира, входя в тройку наиболее бедных государств вместе с разрушенными гражданскими войнами ДРК и Либерией[30].



В 2009 г. с отказом от национальной валюты (доллара Зимбабве) и перехода к мультивалютной системе (основными платежными средствами является доллар США и южноафриканский ранд), а также стабилизацией политической ситуации экономика страны начала восстанавливаться. С 2009 по 2013 гг. средний годовой прирост ВВП равнялся 11 %. Был стабилизирован уровень инфляции, а в 2014—2016 гг. в Зимбабве наблюдалась даже дефляция, так как доллар США в этот период значительно укрепился относительно национальных валют соседних стран. Доходы государственного бюджета в 2013 году составили — 2,7 млрд USD. Расходы государственного бюджета — 2,2 млрд USD.[31].



Стоит учитывать, что в Зимбабве несколько десятилетий идёт демографический взрыв, население страны увеличивается на 1 миллион человек каждые четыре года. В январе 2013 года министр финансов страны сообщил, что после выплаты зарплат бюджетникам в государственной казне осталось 217 долларов[32]. По состоянию на сентябрь 2010 года в стране имеют хождение доллары США, разменными монетами являются рэнды ЮАР. Национальная валюта выведена из обращения, купюры в 100 триллионов долларов (максимальный номинал, выпущенный в стране) активно продаются на чёрном рынке туристам и коллекционерам.