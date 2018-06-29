В Україні заробітчанам запропонували сплачувати внески...
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otg написав:Ну так разрешить расчеты в евро это не значит "перешли".
Но ведь Черногорию привели в пример именно в контексте "а давайте мы, как они перейдем на евро" Ни о каких требованиях речи не было. А расчеты в Евро или Долларах в УА и так реализованы.
Ratatui написав:Привожу второй пример. Зимбабве перешло на американские баксы после того как за один триллион зимбабвийских долларов нельзя было купить булку хлеба.
перешло на американские баксы - именно на баксы перешли?
In January 2009, the Reserve Bank of Zimbabwe permitted the use of foreign currency in Zimbabwe in response to an economic decline that caused inflation levels of 5 billion percent. By April 2009, the Zimbabwe dollar was suspended indefinitely. The government has adopted a multiple currency framework which includes the Australian Dollar, Botswana Pula, British Sterling Pound, Chinese Yuan, Euro, Japanese Yen, Indian Rupee, South African Rand, and United States Dollar. For more information, read the BBC's "Zimbabwe's multi-currency confusion".
До обретения независимости в 1980 году Зимбабве относилась к числу наиболее экономически развитых стран на африканском континенте. В настоящее время Зимбабве относится к числу наиболее бедных государств мира. В 2000-е годы в стране прошел тяжелый экономический кризис, достигший пика в 2008 году, когда государственный долг достиг 131 % ВВП, инфляция составила 231 000 000 %, а ВВП упал на 17,76 %[28]. В этих условиях власти Зимбабве приняли Программу краткосрочного экономического восстановления, предусматривающую отказ от национальной валюты, в результате реализации которой ситуация в экономике стабилизировалась. Уже в 2011 году ВВП вырос на 11,9 %, а инфляция только на 5,4 %[29].
В промышленности занято 10 % трудоспособного населения, оно даёт 21,6 % ВВП. Работают предприятия текстильной и табачной промышленности, по производству автомобильных аккумуляторов и переработке сельскохозяйственного сырья. Ведётся промышленная добыча железа, золота, асбеста, каменного угля, серебра, никеля, платины, при этом наиболее важную роль играет добыча золота. В 1996 году началась добыча алмазов.
В сельском хозяйстве занято 66 % трудоспособного населения, оно даёт 16,7 % ВВП. Обрабатывается 8,3 % территории, орошается 174 тыс. га земли. Главными экспортными культурами являются табак (3-е место в мире), хлопок, чай (22 тыс. т) и сахарный тростник (3,3 млн т). Для внутреннего потребления выращиваются пшеница (140 тыс. т), кукуруза (900 тыс. т), овощи (135 тыс. т). Частые засухи наносят большой ущерб сельскому хозяйству.
В 2000—2008 гг. в Зимбабве наблюдался острый экономический кризис. Кризис затронул многие жизненно важные сферы зимбабвийской экономики. Валовой национальный доход Зимбабве снизился почти в полтора раза с $6,69 млн в 2000 г. до $4,416 в 2008 г. В этот период (за исключением 2001 г.) динамика ВВП была отрицательной. Практически все сферы, включая критически важные отрасли для экономики страны — сельское хозяйство и промышленность, демонстрировали стремительный спад. Страна, некогда бывшая житницей Африки, была вынуждена начать импортировать зерно. Уже в 2003 г. более половины жителей Зимбабве зависели от импорта продовольствия. В 2000—2007 гг. объем сельскохозяйственной продукции снизился более чем наполовину; объем промышленного производства сократился вдвое, объем производства в сфере добывающей промышленности — более чем на треть. В этот же период в более чем в полтора раза снизился ВВП (с $500 до $300) на душу населения, что привело к массовому росту бедности. По этому показателю Зимбабве превратилось в одно из беднейших государств мира, входя в тройку наиболее бедных государств вместе с разрушенными гражданскими войнами ДРК и Либерией[30].
В 2009 г. с отказом от национальной валюты (доллара Зимбабве) и перехода к мультивалютной системе (основными платежными средствами является доллар США и южноафриканский ранд), а также стабилизацией политической ситуации экономика страны начала восстанавливаться. С 2009 по 2013 гг. средний годовой прирост ВВП равнялся 11 %. Был стабилизирован уровень инфляции, а в 2014—2016 гг. в Зимбабве наблюдалась даже дефляция, так как доллар США в этот период значительно укрепился относительно национальных валют соседних стран. Доходы государственного бюджета в 2013 году составили — 2,7 млрд USD. Расходы государственного бюджета — 2,2 млрд USD.[31].
Стоит учитывать, что в Зимбабве несколько десятилетий идёт демографический взрыв, население страны увеличивается на 1 миллион человек каждые четыре года. В январе 2013 года министр финансов страны сообщил, что после выплаты зарплат бюджетникам в государственной казне осталось 217 долларов[32]. По состоянию на сентябрь 2010 года в стране имеют хождение доллары США, разменными монетами являются рэнды ЮАР. Национальная валюта выведена из обращения, купюры в 100 триллионов долларов (максимальный номинал, выпущенный в стране) активно продаются на чёрном рынке туристам и коллекционерам.