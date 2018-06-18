Про це заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман.
Дивися повний текст Гройсман разом із силовиками оголосили полювання на контрабанду.
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Додано: Вів 19 чер, 2018 10:38
Гройсман разом із силовиками оголосили полювання на...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Гройсман разом із силовиками оголосили полювання на контрабанду.
Додано: Вів 19 чер, 2018 10:43
Для них контрабанда - это то, что с чего они не собрали мзду (не обязательно официальную)
Всё IMHO
Додано: Вів 19 чер, 2018 10:48
...вторую неделю не можем забрать пару "ящиков" из порта Одессы - тарифы выросли за это время в 1.5 раза (пока еще в полтора!!..).. ждем-с...
Додано: Вів 19 чер, 2018 10:49
учитесь, пановэ: https://news.tut.by/economics/552921.html?crnd=23005 Вообще то говоря, основная проблема на наших таможнях - кумовство и круговая порука. Не работает внутренняя безопасность - если таковая есть.
Додано: Вів 19 чер, 2018 12:51
В статье всего одна ошибочка. Вместо "охотиться" следует читать "возглавить"
Додано: Вів 19 чер, 2018 13:19
Когда закончат охоту, сообщите Но судя по опыту все таможенники занесены в Красную книгу
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