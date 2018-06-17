Про це Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман сказав під час виступу на ХIV Українському муніципальному форумі.
Дивися повний текст Україна має шанси за 3-5 років побудувати сильну економіку - Гройсман.
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Додано: Вів 19 чер, 2018 10:50
Україна має шанси за 3-5 років побудувати сильну...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна має шанси за 3-5 років побудувати сильну економіку - Гройсман.
Додано: Вів 19 чер, 2018 10:50
..с..ка!.. "шансы имеет" даже висельник за 2мин до повешения!!.. так че ж все 26лет этими "шансами" пользуется только кучка "семей" у корыта?!...
Додано: Вів 19 чер, 2018 11:17
И срок выбрал уже после выборов, что "как бы намекает".
А теоретически шансы есть и Марс колонизировать
Всё IMHO
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