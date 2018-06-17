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Україна має шанси за 3-5
років побудувати сильну...

Україна має шанси за 3-5 років побудувати сильну...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 10:50

Україна має шанси за 3-5 років побудувати сильну...

Пропонуємо до обговорення:
Про це Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман сказав під час виступу на ХIV Українському муніципальному форумі.

Дивися повний текст Україна має шанси за 3-5 років побудувати сильну економіку - Гройсман.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 10:50

..с..ка!.. "шансы имеет" даже висельник за 2мин до повешения!!.. так че ж все 26лет этими "шансами" пользуется только кучка "семей" у корыта?!...
maestro71
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 11:03

С тобой и твоими дружками/семьями такие шансы .... отсутствуют.
anton_gms
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 11:17

И срок выбрал уже после выборов, что "как бы намекает".
А теоретически шансы есть и Марс колонизировать
Всё IMHO
Вкладчик1234
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