Про це Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман сказав під час виступу на ХIV Українському муніципальному форумі.
Дивися повний текст Україна має шанси за 3-5 років побудувати сильну економіку - Гройсман.
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Додано: Вів 19 чер, 2018 10:50
Україна має шанси за 3-5 років побудувати сильну...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна має шанси за 3-5 років побудувати сильну економіку - Гройсман.
Додано: Вів 19 чер, 2018 10:50
..с..ка!.. "шансы имеет" даже висельник за 2мин до повешения!!.. так че ж все 26лет этими "шансами" пользуется только кучка "семей" у корыта?!...
Додано: Вів 19 чер, 2018 11:17
И срок выбрал уже после выборов, что "как бы намекает".
А теоретически шансы есть и Марс колонизировать
Всё IMHO
Додано: Вів 19 чер, 2018 11:43
В 91-м Украина имела все шансы стать локомотивом Европы, т.к. промышленный потенциал Украины превышал пром.потенциал любого европейского государства на тот момент.
Додано: Вів 19 чер, 2018 11:57
Смешно. Потенциал чего? Военпрома? Или массового производства неконкурентных ТНП?
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Додано: Вів 19 чер, 2018 12:08
ромео. Кому нужны ваши сказки о 1991 г.?Помню,как ходили на работу за 5 долларов в месяц,по 4 часа утром стояли в очереди за сметаной и молоком для детей,Большинство заводов работали на оборону Варшавского договора,а товаров для потребления типа авто,стиральных машин,твизоров,либо не выпускали,либо ужасного качества
Додано: Вів 19 чер, 2018 12:09
Как всегда этот шанс профукают, свалив все на "попередников", соседей и мировой кризис.
Додано: Вів 19 чер, 2018 12:10
В порівнянні з якою країною. І українців як видно з теперішнього геноциду до уваги вже не беруть.
Додано: Вів 19 чер, 2018 12:14
перед Украиной стоят ясные примеры развития экономик соседей.Кооперируясь с экономиками старой Европы,Польша,Чехия,Словакия,Венгрия.Хорватия,Словения да и Румыния совершили экономический рывок.Практически,ни одной осечки.Чем Украина хуже?
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