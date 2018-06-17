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Україна має шанси за 3-5
років побудувати сильну...

Україна має шанси за 3-5 років побудувати сильну...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 12:14

Хочется напомнить, что частью инфраструктуры являются дороги. Которых в наследство от УССР досталось 160 000 км. За 2017, под ура-ура отремонтировано 1000 км, менее одного процента. Дабы уйти от ответственности за ура- ура ее переложили. Например теперь Николаев сам виноват в том, что у них такие дороги. Это реальность. Зачем было пиариться типа "Я Вам покажу как управлять!". Его желание остаться так очевидно, что сразу вспоминается Яйценюк, которого тянули с трибуны.
nik1
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 12:48

Наша пісня гарна й нова, починаймо її знову...
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 12:50

Хочеться почути як Гройсман трактує термін "сильна економіка", чи на справді ми про одне й те саме думаємо.
pibodi
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 13:54

Re: Україна має шанси за 3-5 років побудувати сильну...

Памятаю десь півтора року тому Гройсман говорив в одному інтервью, що їм потрібно 2-3 роки, щоб привести дороги в належний стан. В цьому ж році в Черкаській області на дорозі дежавного значення величезні ями, в районі Сміли дорога майже не проїзна. Я звернувся в службу автомобільних доріг з запитом типу стан дороги жахливий, де ремонт? А вони відповіли, що недофінансування, будуть по мірі надходження фінансів ремонтувати (зараз уже літо, дорога не відремонтована). Зате в Києві висить на бігборді реклама Гройсмана типу виділили N мільярдів на дороги. Прикольно чи висять подібні реклами в Черкаській області?
socioniktest
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 14:02

Ох уж, эти сказки!...Ох уж, эти сказочники!...
cisukr
 
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