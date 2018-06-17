|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 19 чер, 2018 12:14
Хочется напомнить, что частью инфраструктуры являются дороги. Которых в наследство от УССР досталось 160 000 км. За 2017, под ура-ура отремонтировано 1000 км, менее одного процента. Дабы уйти от ответственности за ура- ура ее переложили. Например теперь Николаев сам виноват в том, что у них такие дороги. Это реальность. Зачем было пиариться типа "Я Вам покажу как управлять!". Его желание остаться так очевидно, что сразу вспоминается Яйценюк, которого тянули с трибуны.
Додано: Вів 19 чер, 2018 12:50
Хочеться почути як Гройсман трактує термін "сильна економіка", чи на справді ми про одне й те саме думаємо.
Додано: Вів 19 чер, 2018 13:54
Re: Україна має шанси за 3-5 років побудувати сильну...
Памятаю десь півтора року тому Гройсман говорив в одному інтервью, що їм потрібно 2-3 роки, щоб привести дороги в належний стан. В цьому ж році в Черкаській області на дорозі дежавного значення величезні ями, в районі Сміли дорога майже не проїзна. Я звернувся в службу автомобільних доріг з запитом типу стан дороги жахливий, де ремонт? А вони відповіли, що недофінансування, будуть по мірі надходження фінансів ремонтувати (зараз уже літо, дорога не відремонтована). Зате в Києві висить на бігборді реклама Гройсмана типу виділили N мільярдів на дороги. Прикольно чи висять подібні реклами в Черкаській області?
Зараз переглядають цей форум: andrijk777 і 16 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
|