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Україна має шанси за 3-5
років побудувати сильну...

Україна має шанси за 3-5 років побудувати сильну...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123>
Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 12:14

Хочется напомнить, что частью инфраструктуры являются дороги. Которых в наследство от УССР досталось 160 000 км. За 2017, под ура-ура отремонтировано 1000 км, менее одного процента. Дабы уйти от ответственности за ура- ура ее переложили. Например теперь Николаев сам виноват в том, что у них такие дороги. Это реальность. Зачем было пиариться типа "Я Вам покажу как управлять!". Его желание остаться так очевидно, что сразу вспоминается Яйценюк, которого тянули с трибуны.
nik1
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 12:48

Наша пісня гарна й нова, починаймо її знову...
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 12:50

Хочеться почути як Гройсман трактує термін "сильна економіка", чи на справді ми про одне й те саме думаємо.
pibodi
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 13:54

Re: Україна має шанси за 3-5 років побудувати сильну...

Памятаю десь півтора року тому Гройсман говорив в одному інтервью, що їм потрібно 2-3 роки, щоб привести дороги в належний стан. В цьому ж році в Черкаській області на дорозі дежавного значення величезні ями, в районі Сміли дорога майже не проїзна. Я звернувся в службу автомобільних доріг з запитом типу стан дороги жахливий, де ремонт? А вони відповіли, що недофінансування, будуть по мірі надходження фінансів ремонтувати (зараз уже літо, дорога не відремонтована). Зате в Києві висить на бігборді реклама Гройсмана типу виділили N мільярдів на дороги. Прикольно чи висять подібні реклами в Черкаській області?
socioniktest
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 14:02

Ох уж, эти сказки!...Ох уж, эти сказочники!...
cisukr
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 14:17

Казалось падать дальше больше не куда ..... и тут с низу постучали ......
сова
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 14:20

В 2014 роцв казав теж саме,але другий оратор.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 14:25

  Faceless написав:
  romio_33 написав:В 91-м Украина имела все шансы стать локомотивом Европы, т.к. промышленный потенциал Украины превышал пром.потенциал любого европейского государства на тот момент.

Смешно. Потенциал чего? Военпрома? Или массового производства неконкурентных ТНП?

Какой потенциал в противовес не конкурентного, полученного в наследство нарастили за 26 лет?

Модернизировали ГТС? Нет.
Модернизировали электроэнергетику? Нет.
Построили, отремонтировали дороги? Тоже нет.
Отремонтировали, заменили мосты. Снова нет.
Но на всем этом нужные люди получают прибыль, даже на старой негодной системе теплоснабжения ЦО.
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 15:03

Re: Україна має шанси за 3-5 років побудувати сильну...

начался предвыборный гон. рассчитывают что их оставят доделывать "цветущую экономику" - типа вот чуть чуть осталось , клоуны.
Surfer
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 15:12

"за несколько лет, запомните, за 3-5 лет мы имеем абсолютно все шансы построить достаточно сильную экономику с развитой инфраструктурой. Это для нас является вопросом номер один”, – сказал Гройсман."
запомнили.
Pegasmaster
 
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