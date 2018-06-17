|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 19 чер, 2018 12:14
Хочется напомнить, что частью инфраструктуры являются дороги. Которых в наследство от УССР досталось 160 000 км. За 2017, под ура-ура отремонтировано 1000 км, менее одного процента. Дабы уйти от ответственности за ура- ура ее переложили. Например теперь Николаев сам виноват в том, что у них такие дороги. Это реальность. Зачем было пиариться типа "Я Вам покажу как управлять!". Его желание остаться так очевидно, что сразу вспоминается Яйценюк, которого тянули с трибуны.
Додано: Вів 19 чер, 2018 12:50
Хочеться почути як Гройсман трактує термін "сильна економіка", чи на справді ми про одне й те саме думаємо.
Додано: Вів 19 чер, 2018 13:54
Re: Україна має шанси за 3-5 років побудувати сильну...
Памятаю десь півтора року тому Гройсман говорив в одному інтервью, що їм потрібно 2-3 роки, щоб привести дороги в належний стан. В цьому ж році в Черкаській області на дорозі дежавного значення величезні ями, в районі Сміли дорога майже не проїзна. Я звернувся в службу автомобільних доріг з запитом типу стан дороги жахливий, де ремонт? А вони відповіли, що недофінансування, будуть по мірі надходження фінансів ремонтувати (зараз уже літо, дорога не відремонтована). Зате в Києві висить на бігборді реклама Гройсмана типу виділили N мільярдів на дороги. Прикольно чи висять подібні реклами в Черкаській області?
Додано: Вів 19 чер, 2018 14:17
Казалось падать дальше больше не куда ..... и тут с низу постучали ......
Додано: Вів 19 чер, 2018 14:25
Какой потенциал в противовес не конкурентного, полученного в наследство нарастили за 26 лет?
Модернизировали ГТС? Нет.
Модернизировали электроэнергетику? Нет.
Построили, отремонтировали дороги? Тоже нет.
Отремонтировали, заменили мосты. Снова нет.
Но на всем этом нужные люди получают прибыль, даже на старой негодной системе теплоснабжения ЦО.
Black Jack - White Business
Додано: Вів 19 чер, 2018 15:03
Re: Україна має шанси за 3-5 років побудувати сильну...
начался предвыборный гон. рассчитывают что их оставят доделывать "цветущую экономику" - типа вот чуть чуть осталось , клоуны.
Додано: Вів 19 чер, 2018 15:12
"за несколько лет, запомните, за 3-5 лет мы имеем абсолютно все шансы построить достаточно сильную экономику с развитой инфраструктурой. Это для нас является вопросом номер один”, – сказал Гройсман."
запомнили.
Зараз переглядають цей форум: Баблонавт, Вкладчик1234 і 23 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
|