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Україна має шанси за 3-5
років побудувати сильну...

Україна має шанси за 3-5 років побудувати сильну...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 15:20

  alexxxandrnick написав:перед Украиной стоят ясные примеры развития экономик соседей.Кооперируясь с экономиками старой Европы,Польша,Чехия,Словакия,Венгрия.Хорватия,Словения да и Румыния совершили экономический рывок.Практически,ни одной осечки.Чем Украина хуже?


чем хуже? Очевидно - наличием таких хитро@опых как гройсман и Ко., а еще недалеких граждан, которые их слушают и верят десятилетиями.
szgonza999
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 15:31

Re: Україна має шанси за 3-5 років побудувати сильну...

Притомили уже эти лапшегрузы со своим калинарным шоу. За 26 лет Корея, Китай и остальные не ворующие у народа страны построили то - о чем мы уже даже и не мечтаем. А эта шайка всё лапшает да лапшает. Их спагетти вылазят то на Кипре, то в Испании то в Панама пейперс и т.д. Морды наглючие понаедали - как порки. ур** кароче!
moniks
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 15:42

  Surfer написав:начался предвыборный гон. рассчитывают что их оставят доделывать "цветущую экономику" - типа вот чуть чуть осталось , клоуны.

Так они и останутся. Вы сомневаетесь?
vetka
 
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