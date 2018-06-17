чем хуже? Очевидно - наличием таких хитро@опых как гройсман и Ко., а еще недалеких граждан, которые их слушают и верят десятилетиями.
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Додано: Вів 19 чер, 2018 15:20
чем хуже? Очевидно - наличием таких хитро@опых как гройсман и Ко., а еще недалеких граждан, которые их слушают и верят десятилетиями.
Додано: Вів 19 чер, 2018 15:31
Re: Україна має шанси за 3-5 років побудувати сильну...
Притомили уже эти лапшегрузы со своим калинарным шоу. За 26 лет Корея, Китай и остальные не ворующие у народа страны построили то - о чем мы уже даже и не мечтаем. А эта шайка всё лапшает да лапшает. Их спагетти вылазят то на Кипре, то в Испании то в Панама пейперс и т.д. Морды наглючие понаедали - как порки. ур** кароче!
Додано: Вів 19 чер, 2018 15:42
Додано: Вів 19 чер, 2018 18:32
Эта власть умеет общаться не предвыборными лозунгами? Какой-то сюр.
имхо
Додано: Вів 19 чер, 2018 18:42
2 сторінки коментарів і всі тилдичать одне і теж - "НЕ ВЕРИМ!".
Впевнений, що 95% простих людей також не вірять цим лозунгам.
Питання тут в іншому - яка альтернатива? Хто скаже і зробить??
Якщо якийсь ноунейм Вася скаже те ж саме - то ви йому повірите?
А якщо якийсь ноунейм Вася скаже що через 5 років буде та ж сама економіка як зараз - то ви за нього проголосуєте?
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