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Україна має шанси за 3-5 років побудувати сильну...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 19 чер, 2018 15:20
alexxxandrnick написав:
перед Украиной стоят ясные примеры развития экономик соседей.Кооперируясь с экономиками старой Европы,Польша,Чехия,Словакия,Венгрия.Хорватия,Словения да и Румыния совершили экономический рывок.Практически,ни одной осечки.Чем Украина хуже?
чем хуже? Очевидно - наличием таких хитро@опых как гройсман и Ко., а еще недалеких граждан, которые их слушают и верят десятилетиями.
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Додано: Вів 19 чер, 2018 15:31
Притомили уже эти лапшегрузы со своим калинарным шоу. За 26 лет Корея, Китай и остальные не ворующие у народа страны построили то - о чем мы уже даже и не мечтаем. А эта шайка всё лапшает да лапшает. Их спагетти вылазят то на Кипре, то в Испании то в Панама пейперс и т.д. Морды наглючие понаедали - как порки. ур** кароче!
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moniks
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Додано: Вів 19 чер, 2018 15:42
Surfer написав:
начался предвыборный гон. рассчитывают что их оставят доделывать "цветущую экономику" - типа вот чуть чуть осталось , клоуны.
Так они и останутся. Вы сомневаетесь?
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vetka
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Додано: Вів 19 чер, 2018 16:06
vetka
сильно сомневаюсь
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Додано: Вів 19 чер, 2018 18:32
Эта власть умеет общаться не предвыборными лозунгами? Какой-то сюр.
имхо
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Додано: Вів 19 чер, 2018 18:42
2 сторінки коментарів і всі тилдичать одне і теж - "НЕ ВЕРИМ!".
Впевнений, що 95% простих людей також не вірять цим лозунгам.
Питання тут в іншому - яка альтернатива? Хто скаже і зробить??
Якщо якийсь ноунейм Вася скаже те ж саме - то ви йому повірите?
А якщо якийсь ноунейм Вася скаже що через 5 років буде та ж сама економіка як зараз - то ви за нього проголосуєте?
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andrijk777
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Додано: Вів 19 чер, 2018 21:10
Активизировался малёк. Походу хочет 5го обскакать на повороте в гонке за кресло.
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Ratatui
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Додано: Вів 19 чер, 2018 21:17
andrijk777 написав:
Питання тут в іншому - яка альтернатива?
Альтернатива – не говорить. А работать. И говорить уже после получения результатов.
Или для руководства Украины это нереально?
Ну вот тем она и хуже, что нереально. Потому и нет шансов..
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fokus
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Додано: Вів 19 чер, 2018 21:39
andrijk777 написав:
2 сторінки коментарів і всі тилдичать одне і теж - "НЕ ВЕРИМ!". Впевнений, що 95% простих людей також не вірять цим лозунгам. Питання тут в іншому - яка альтернатива? Хто скаже і зробить?? Якщо якийсь ноунейм Вася скаже те ж саме - то ви йому повірите? А якщо якийсь ноунейм Вася скаже що через 5 років буде та ж сама економіка як зараз - то ви за нього проголосуєте?
Так шож делать, кричать "батя вернись"???
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Вів 19 чер, 2018 10:55
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