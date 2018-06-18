Україна має шанси за 3-5 років побудувати сильну...
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romio_33 написав:В 91-м Украина имела все шансы стать локомотивом Европы, т.к. промышленный потенциал Украины превышал пром.потенциал любого европейского государства на тот момент.
Смешно. Потенциал чего? Военпрома? Или массового производства неконкурентных ТНП?
Да все там было нормально! На этих неконкурентных предприятиях некоторые себе миллиарды заработали. Я не простой рабочий и знаю что говорю. Практически все, что сейчас работает - это частично модернизированное наследие тех предприятий. Просто разграбили свои же. А Запад им потокал во всем. Т.к. ненужна Западу сильная конкурентная Украина. Или Вы будете утверждать, что не было таких схем, когда везли за границу заказанный агрегат, там его официально оформляли как брак. На завод шла сумма как за металлолом, а на счета руководства маржа от реальной стоимости изделия? И таким схем было множество! А сейчас любят кричать нам от совка достался ниначто не способный хлам. А на самом деле нам от совка досталась прогнившая элита, которая до сих пор у власти.