Україна має шанси за 3-5 років побудувати сильну...

Додано: Сер 20 чер, 2018 07:00

Лозунги, лозунги, лозунги...

Сразу чувствуется предвыборный год.

Сильную экономику за 5 лет? Кто пообещает за меньше? За четыре? За три? Страна Украина - продано господину с толстой рожой!



Дай бог, выйти за пять лет на уровень 2012-13 годов. И то уже хорошо.

Наверное Грося считает экономику времен Януковича сильной.