Інна Демченко: Автокредити. Як не потрапити у боргову яму?

Додано: Вів 19 чер, 2018 10:56

На первый взгляд все банки обещают похожие условия, быстрое принятие решения по кредиту и минимальные ежемесячные нагрузки. Однако, вот на что заемщику следует обратить внимание:



Чем жестче рисковая политика банка, тем более выгодные условия кредитования (такая модель носит название “risk best pricing”).

что процентная ставка по кредиту является плавающей и с определенной даты будет состоять из индекса по депозитам, который определяется НБУ, и маржи банка.

Такое условие может сыграть как на пользу заемщику, так и против него

Так, на этапе оформления займа, клиент редко обращает внимание на размер франшизы, не возмещаемой при ДТП или угоне, а также определенные ограничения, которые

Как то Инночка как аналитик вы не очень (без обид)1)за более чем 10 лет в банках первый раз встречаю, что "раз у нас рисковики сидят тупые и фигово смотрят заявки то влупим за это ставки ого го..."2)как правило закладываю "не ниже чем"..по этому на пользу заемщику такой не пойдет в 99%..вы либо будете платить по ставке на момент подписания либо выше.... это автокредит черт побери ..а не международный кредит по 3% + лайбор 6 месяцев...3)банк является 3ый стороной в договоре страхования!! если с залогом, что случится (тотал/угон) то страховое возмещение банк направит (именно банк решает) на погашение кредита... это удобно и не проблемно потом тягаться с заемщиком на котором сотни тысяч кредита и разбитое в хлам авто, так что договор страхования согласовывается со стороны банка юристами/залоговиками/рисковикам - когда как..да и сама страховая является аккредитованной..по этому случай..что в договоре страхования, что то не как..крайне редок ибо в нем заинтересован сам банкпро страховку лучше б написали, что ставка в банке может быть ниже 2% от рынка, но при этом ставка каско в "аккредитованых" быть 10-11% (разницу страховая отдает банку как комиссионку) при средней на рынке 6-7%.. и получается клиент экономит на % который насчитываются на остаток (снижаемый ежемесячно) но "попадет" на разовой плате от полной залоговой сумме авто (рыночная минус НДС)..а при росте курса доллара окажется что в следующем году его машина дороже чем в этом..и опять платишь каско больше чем дугие..по этому в первую очередь..берете ручку..бумажку...калькулятор..и просчитываем %..комиссию..страховку... нотариуса и т.д.... сравниваем и считаем..а главное задаем вопрос..если нет денет..то может не покупать!?!?!?по поводу проверки - любой залог смотрится с определенной периодичностью... раз в 3 мес/пол года подьехать к банку и показаться мало для кого проблемаИнчик статья не фонтан..много "воды", по факту мало практики...