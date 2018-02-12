Що потрібно пам’ятати, перед тим як зважитися на оформлення автокредиту.
Дивися повний текст Інна Демченко: Автокредити. Як не потрапити у боргову яму?.
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Додано: Вів 19 чер, 2018 10:56
Інна Демченко: Автокредити. Як не потрапити у боргову яму?
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Інна Демченко: Автокредити. Як не потрапити у боргову яму?.
Додано: Вів 19 чер, 2018 10:56
Как то Инночка как аналитик вы не очень (без обид)
1)
за более чем 10 лет в банках первый раз встречаю, что "раз у нас рисковики сидят тупые и фигово смотрят заявки то влупим за это ставки ого го..."
2)
как правило закладываю "не ниже чем"..по этому на пользу заемщику такой не пойдет в 99%..вы либо будете платить по ставке на момент подписания либо выше.... это автокредит черт побери ..а не международный кредит по 3% + лайбор 6 месяцев...
3)
банк является 3ый стороной в договоре страхования!! если с залогом, что случится (тотал/угон) то страховое возмещение банк направит (именно банк решает) на погашение кредита... это удобно и не проблемно потом тягаться с заемщиком на котором сотни тысяч кредита и разбитое в хлам авто, так что договор страхования согласовывается со стороны банка юристами/залоговиками/рисковикам - когда как..да и сама страховая является аккредитованной..по этому случай..что в договоре страхования, что то не как..крайне редок ибо в нем заинтересован сам банк
про страховку лучше б написали, что ставка в банке может быть ниже 2% от рынка, но при этом ставка каско в "аккредитованых" быть 10-11% (разницу страховая отдает банку как комиссионку) при средней на рынке 6-7%.. и получается клиент экономит на % который насчитываются на остаток (снижаемый ежемесячно) но "попадет" на разовой плате от полной залоговой сумме авто (рыночная минус НДС)..а при росте курса доллара окажется что в следующем году его машина дороже чем в этом..и опять платишь каско больше чем дугие..
по этому в первую очередь..берете ручку..бумажку...калькулятор..и просчитываем %..комиссию..страховку... нотариуса и т.д.... сравниваем и считаем..
а главное задаем вопрос..если нет денет..то может не покупать!?!?!?
по поводу проверки - любой залог смотрится с определенной периодичностью... раз в 3 мес/пол года подьехать к банку и показаться мало для кого проблема
Инчик статья не фонтан..много "воды", по факту мало практики...
Уважаемые собственники финанс.юа, я уже более 5 лет с вами..но сейчас заходить на сайт - больно для моих глаз. Это не новостной портал по финансам, это супермаркет рекламы!!!. Схаменіться!!
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