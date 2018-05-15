У вівторок торги валютного міжбанку в секторі долара стартували з рівнів попереднього закриття 26,39/26,42 UAH/USD віртуально, без угод.
Дивися повний текст Міжбанк: долар підняли купівлі нерезидентів.
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Додано: Вів 19 чер, 2018 12:03
Міжбанк: долар підняли купівлі нерезидентів
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Дивися повний текст Міжбанк: долар підняли купівлі нерезидентів.
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