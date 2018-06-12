Президент України просить Європу сприяти в затриманні українських олігархів-втікачів, які ухиляються від українського правосуддя.
Дивися повний текст Порошенко попросив Європу видавати олігархів-корупціонерів.
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Додано: Вів 19 чер, 2018 12:39
Порошенко попросив Європу видавати олігархів-корупціонерів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Порошенко попросив Європу видавати олігархів-корупціонерів.
Додано: Вів 19 чер, 2018 12:41
..я думаю у г.Меркель и ее более молодых "коллег" после такого выпада пороха челюсть вставная вывалилась!!! : один из "предводителей каманчей" трубит на весь цивилизованный мир, что ОН самый "правильный" из них?!....
Додано: Вів 19 чер, 2018 13:03
"Попросил", только не очень громко, и не очень настойчиво.
Так, чтобы только в Украине эту новость услышали
Всё IMHO
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