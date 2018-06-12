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Порошенко попросив Європу
видавати олігархів-корупціонерів

Порошенко попросив Європу видавати олігархів-корупціонерів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 12:39

Порошенко попросив Європу видавати олігархів-корупціонерів

Пропонуємо до обговорення:
Президент України просить Європу сприяти в затриманні українських олігархів-втікачів, які ухиляються від українського правосуддя.

Дивися повний текст Порошенко попросив Європу видавати олігархів-корупціонерів.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 12:39

Это он так решил сэкономить на обратных рейсах?)))
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 12:41

..я думаю у г.Меркель и ее более молодых "коллег" после такого выпада пороха челюсть вставная вывалилась!!! : один из "предводителей каманчей" трубит на весь цивилизованный мир, что ОН самый "правильный" из них?!....
maestro71
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 13:03

"Попросил", только не очень громко, и не очень настойчиво.
Так, чтобы только в Украине эту новость услышали :-)
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 13:25

Коломойского пытаются вернуть
slandokrug1
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