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Порошенко попросив Європу
видавати олігархів-корупціонерів

Порошенко попросив Європу видавати олігархів-корупціонерів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 15:15

Все зависит от того, кого олигарх готов поддерживать на выборах. Официальный шантаж.
link654
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 15:23

Re: Порошенко попросив Європу видавати олігархів-корупціонер

а сам-то куда побежит? в Ростове его вряд ли ждут.
как-то он опрометчиво себе мосты сжигает :)
Pegasmaster
 
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