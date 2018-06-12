Порошенко попросив Європу видавати олігархів-корупціонерів

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 19 чер, 2018 15:15
Все зависит от того, кого олигарх готов поддерживать на выборах. Официальный шантаж.
Додано: Вів 19 чер, 2018 15:23
Re: Порошенко попросив Європу видавати олігархів-корупціонер
а сам-то куда побежит? в Ростове его вряд ли ждут.
как-то он опрометчиво себе мосты сжигает
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