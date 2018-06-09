Про це попередив колишній міністр фінансів США Лоуренс Саммерс, передає Bloomberg.
Дивися повний текст Провідні країни не готові до нової кризи — екс-глава Мінфіну США.
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Додано: Вів 19 чер, 2018 13:31
Провідні країни не готові до нової кризи — екс-глава...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Провідні країни не готові до нової кризи — екс-глава Мінфіну США.
Додано: Вів 19 чер, 2018 13:31
Ну вот 10-летний цикл прошел! И снова все графики показывают, что грядет новый кризис. Однако сейчас он ударит сильнее, чем в 2008 году, т.к. по Америке ударили с трех сторон: ЕС стал вести свою газовую политику, РФ сбросила половину своих ГКО и затарилась золотом, КНР вступил в торговую войну. Непростые времена грядут! :)
Додано: Вів 19 чер, 2018 14:48
и по каким же графикам ватаномисты видят новый кризис
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Вів 19 чер, 2018 16:14
Поскольку все в мире циклично, то кризис обязательно будет.
Вот только вата все время предвкушает, что уже в этот-то кризис США с ЕС станет особенно плохо!!1 а потом заливает горе дешевой водярой, подсчитывая свои зарплаты относительно скакнувшего курса доллара.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
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