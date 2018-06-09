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Провідні країни не готові до
нової кризи — екс-глава...

Провідні країни не готові до нової кризи — екс-глава...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 13:31

Провідні країни не готові до нової кризи — екс-глава...

Пропонуємо до обговорення:
Про це попередив колишній міністр фінансів США Лоуренс Саммерс, передає Bloomberg.

Дивися повний текст Провідні країни не готові до нової кризи — екс-глава Мінфіну США.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 13:31

Ну вот 10-летний цикл прошел! И снова все графики показывают, что грядет новый кризис. Однако сейчас он ударит сильнее, чем в 2008 году, т.к. по Америке ударили с трех сторон: ЕС стал вести свою газовую политику, РФ сбросила половину своих ГКО и затарилась золотом, КНР вступил в торговую войну. Непростые времена грядут! :)
romio_33
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 14:48

  romio_33 написав:Ну вот 10-летний цикл прошел! И снова все графики показывают, что грядет новый кризис. Однако сейчас он ударит сильнее, чем в 2008 году, т.к. по Америке ударили с трех сторон: ЕС стал вести свою газовую политику, РФ сбросила половину своих ГКО и затарилась золотом, КНР вступил в торговую войну. Непростые времена грядут! :)


и по каким же графикам ватаномисты видят новый кризис
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 16:14

  trololo написав:
  romio_33 написав:Ну вот 10-летний цикл прошел! И снова все графики показывают, что грядет новый кризис. Однако сейчас он ударит сильнее, чем в 2008 году, т.к. по Америке ударили с трех сторон: ЕС стал вести свою газовую политику, РФ сбросила половину своих ГКО и затарилась золотом, КНР вступил в торговую войну. Непростые времена грядут! :)


и по каким же графикам ватаномисты видят новый кризис


Поскольку все в мире циклично, то кризис обязательно будет.

Вот только вата все время предвкушает, что уже в этот-то кризис США с ЕС станет особенно плохо!!1 а потом заливает горе дешевой водярой, подсчитывая свои зарплаты относительно скакнувшего курса доллара.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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