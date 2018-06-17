Слабкий контроль держави за авто з іноземною реєстрацією, призводить до зростання їхньої кількості на території України.
Дивися повний текст Бюджет втратив майже 20 мільярдів через нерозмитнені авто - експерт.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 19 чер, 2018 13:33
Бюджет втратив майже 20 мільярдів через нерозмитнені...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Бюджет втратив майже 20 мільярдів через нерозмитнені авто - експерт.
Додано: Вів 19 чер, 2018 13:33
бугага ) в том то и прикол, что "поддержка" такая что люди пошли на нарушение закона для получения нормалнього авто
бюджет не чего не втратив!!! завезли потому, что завезли без оплаты!!!!
были б пошлины нужно был ов 100% случае платить то никто б эти авто не завозил... в бюджет один хер не чего не платили б
Уважаемые собственники финанс.юа, я уже более 5 лет с вами..но сейчас заходить на сайт - больно для моих глаз. Это не новостной портал по финансам, это супермаркет рекламы!!!. Схаменіться!!
Додано: Вів 19 чер, 2018 13:35
Бюджет не потерял ничего, т.к. евробляхеры просто ездили бы на старых ланосах или пешком-велосипедом-маршруткой.
А если поднять растаможку ещё - можно написать, что "бюджет потерял 30-50-1000млрд"
Евробляхеры - это агенты птна, которые разрушают экономику Украины!
Всё IMHO
Додано: Вів 19 чер, 2018 13:42
А именно компании сладенького
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/thumb/9/9a/Bank_of_America_Logo.png/260px-Bank_of_America_Logo.png
Медведь»—биржевой спекулянт, играющий на понижение. Олень»-биржевой спекулянт, играющий на повышение.
Додано: Вів 19 чер, 2018 13:43
А если тысячу умножить на миллиард, то получится триллион! Вы можете себе такое представить?!
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