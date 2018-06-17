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Бюджет втратив майже 20
мільярдів через нерозмитнені...

Бюджет втратив майже 20 мільярдів через нерозмитнені...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 13:33

Бюджет втратив майже 20 мільярдів через нерозмитнені...

Пропонуємо до обговорення:
Слабкий контроль держави за авто з іноземною реєстрацією, призводить до зростання їхньої кількості на території України.

Дивися повний текст Бюджет втратив майже 20 мільярдів через нерозмитнені авто - експерт.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 13:33

в частности отсутствие государственной поддержки отечественных автопредприятий,


бугага ) в том то и прикол, что "поддержка" такая что люди пошли на нарушение закона для получения нормалнього авто

бюджет не чего не втратив!!! завезли потому, что завезли без оплаты!!!!
были б пошлины нужно был ов 100% случае платить то никто б эти авто не завозил... в бюджет один хер не чего не платили б
Уважаемые собственники финанс.юа, я уже более 5 лет с вами..но сейчас заходить на сайт - больно для моих глаз. Это не новостной портал по финансам, это супермаркет рекламы!!!. Схаменіться!!
stokoz
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 13:35

Бюджет не потерял ничего, т.к. евробляхеры просто ездили бы на старых ланосах или пешком-велосипедом-маршруткой.

А если поднять растаможку ещё - можно написать, что "бюджет потерял 30-50-1000млрд" :-)

Евробляхеры - это агенты птна, которые разрушают экономику Украины! :P
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 13:42

А именно компании сладенького
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/thumb/9/9a/Bank_of_America_Logo.png/260px-Bank_of_America_Logo.png
Медведь»—биржевой спекулянт, играющий на понижение. Олень»-биржевой спекулянт, играющий на повышение. Про тролей на ветке ПлатинумБанка
KOKS
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 13:43

А если тысячу умножить на миллиард, то получится триллион! Вы можете себе такое представить?!
heavensfeel
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 14:12

Из за того что экономика в 10 раз меньше чем могла бы быть, бюджет недополучил 90% доходов.
victor_kandalov
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 14:18

Гениальная инвестиция - ПТРК. Вот, что так не хватает нашему бюджету.
astatempo
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 15:51

а между тем возмущенные поклонники евро6лях выше совсем не заметили одну чудную фразу кого-то из "Богдана" о вступлении в ВТО. Структура экономики и экспорта Украины показывает - таки да, вступили зря: технологичное производство в стране упало, зато великая аграрная.. "Вот и вышло бы каждому по делам своим". Ну и гениальная оценка в ПЗРК это что-то.. Я уже придумал следующий перл: "Если мы увеличим пенсии на 1000 грн, мы недополучим 300 танков или 5000 ПЗРК"
sequence
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 16:44

Никакие противотанковые комплексы никто бы не купил. Все было бы украдено. А чей Богдан мы знаем, можно было бы не выпрыгивать.
nalim
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 17:35

Re: Бюджет втратив майже 20 мільярдів через нерозмитнені...

  nalim написав:А чей Богдан мы знаем, можно было бы не выпрыгивать.

И чей же?
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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