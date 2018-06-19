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Бюджет втратив майже 20
мільярдів через нерозмитнені...

Бюджет втратив майже 20 мільярдів через нерозмитнені...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 19:50

Не фиг было торопиться при вступлении в ВТО. Необходимо было торговаться и добиться максимальных преференций. Лишь бы вступить в ВТО раньше москалей - вот какая была основная идея официального Киева. ДББ.
Alexis
 
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