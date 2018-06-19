|
|
Бюджет втратив майже 20 мільярдів через нерозмитнені...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 19 чер, 2018 19:50
Не фиг было торопиться при вступлении в ВТО. Необходимо было торговаться и добиться максимальных преференций. Лишь бы вступить в ВТО раньше москалей - вот какая была основная идея официального Киева. ДББ.
-
Alexis
-
-
- Повідомлень: 88
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 8 раз.
- Подякували: 32 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему