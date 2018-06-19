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Бюджет втратив майже 20
мільярдів через нерозмитнені...

Бюджет втратив майже 20 мільярдів через нерозмитнені...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 19:50

Не фиг было торопиться при вступлении в ВТО. Необходимо было торговаться и добиться максимальных преференций. Лишь бы вступить в ВТО раньше москалей - вот какая была основная идея официального Киева. ДББ.
Alexis
 
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Почему не оценивают сумму в количестве больниц, школ, детсадов а оценивают в противотанковых комплексах. Неужели основная цель государства не улучшить жизнь граждан, а убийство других? Видать мир не нужен, даже планируют затраты на войну, а не на мирную жизнь.
link654
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 22:04

Re: Бюджет втратив майже 20 мільярдів через нерозмитнені...

Умилил заголовок. "Бюджет потерял почти 20 миллиардов из-за нерастаможенных авто - эксперт". С каких пор пресс-секретарь стал экспертом?
И второе. Когда законы и налоги нормальные никто не пытается обойти и не заплатить.
papchik
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 22:22

  Alexis написав:Не фиг было торопиться при вступлении в ВТО. Необходимо было торговаться и добиться максимальных преференций. Лишь бы вступить в ВТО раньше москалей - вот какая была основная идея официального Киева. ДББ.


О, я смотрю, кремлеботам уже тем не хватает - начали обсасывать страшилку про ВТО? Выплюньте, она уже давно протухла. :mrgreen:
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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