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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 19 чер, 2018 19:50
Не фиг было торопиться при вступлении в ВТО. Необходимо было торговаться и добиться максимальных преференций. Лишь бы вступить в ВТО раньше москалей - вот какая была основная идея официального Киева. ДББ.
Додано: Вів 19 чер, 2018 21:26
Почему не оценивают сумму в количестве больниц, школ, детсадов а оценивают в противотанковых комплексах. Неужели основная цель государства не улучшить жизнь граждан, а убийство других? Видать мир не нужен, даже планируют затраты на войну, а не на мирную жизнь.
Додано: Вів 19 чер, 2018 22:04
Re: Бюджет втратив майже 20 мільярдів через нерозмитнені...
Умилил заголовок. "Бюджет потерял почти 20 миллиардов из-за нерастаможенных авто - эксперт". С каких пор пресс-секретарь стал экспертом?
И второе. Когда законы и налоги нормальные никто не пытается обойти и не заплатить.
Додано: Вів 19 чер, 2018 22:22
О, я смотрю, кремлеботам уже тем не хватает - начали обсасывать страшилку про ВТО? Выплюньте, она уже давно протухла.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Додано: Сер 20 чер, 2018 08:21
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