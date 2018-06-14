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Транзит скрапленого газу через Україну обвалився на третину
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 19 чер, 2018 13:58
Пропонуємо до обговорення:
Про це свідчать дані консалтингової групи А-95, передає enkorr.
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Додано: Вів 19 чер, 2018 13:58
А что сейчас не обваливается? Только цены
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