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Транзит скрапленого газу через
Україну обвалився на третину

Транзит скрапленого газу через Україну обвалився на третину
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 13:58

Транзит скрапленого газу через Україну обвалився на третину

Пропонуємо до обговорення:
Про це свідчать дані консалтингової групи А-95, передає enkorr.

Дивися повний текст Транзит скрапленого газу через Україну обвалився на третину.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 13:58

А что сейчас не обваливается? Только цены
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