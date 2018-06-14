RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Стало відомо, як оформляти
субсидії розлученим

Стало відомо, як оформляти субсидії розлученим
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 14:31

Стало відомо, як оформляти субсидії розлученим

Пропонуємо до обговорення:
Якщо у розлучених немає неповнолітніх дітей, то відображати "колишніх", які проживають окремо, в декларації не потрібно.

Дивися повний текст Стало відомо, як оформляти субсидії розлученим.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 82674
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 14:31

По факту- если мать несовершеннолетнего ребенка не может предоставить паспортные данные бывшего супруга, которого в глаза не видела 5/10/15 лет, и ничего не знает о его доходах, но вынуждена указывать в декларации - отказ! Основание- "отсутствие данных про членов семьи"
Moimir
 
Повідомлень: 578
З нами з: 17.07.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 155 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Баблонавт і 25 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Стало відомо, скільки українців володіють криптовалютами...
R2 » Вів 19 чер, 2018 08:56
6 143
Переглянути останнє повідомлення
Вів 19 чер, 2018 13:31
slandokrug1
Стало відомо, коли лондонський суд винесе рішення щодо...
R2 » Вів 19 чер, 2018 08:40
1 53
Переглянути останнє повідомлення
Вів 19 чер, 2018 08:40
Дикий не Дикий
Стало відомо, коли запрацює Державне бюро розслідувань
R2 » Чет 14 чер, 2018 19:05
1 60
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 чер, 2018 19:05
hodkonem36

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.