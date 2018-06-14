Якщо у розлучених немає неповнолітніх дітей, то відображати "колишніх", які проживають окремо, в декларації не потрібно.
Дивися повний текст Стало відомо, як оформляти субсидії розлученим.
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Додано: Вів 19 чер, 2018 14:31
Стало відомо, як оформляти субсидії розлученим
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Стало відомо, як оформляти субсидії розлученим.
Додано: Вів 19 чер, 2018 14:31
По факту- если мать несовершеннолетнего ребенка не может предоставить паспортные данные бывшего супруга, которого в глаза не видела 5/10/15 лет, и ничего не знает о его доходах, но вынуждена указывать в декларации - отказ! Основание- "отсутствие данных про членов семьи"
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