RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Трамп пригрозив Китаю
запровадити мита ще на $200 млрд

Трамп пригрозив Китаю запровадити мита ще на $200 млрд
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 14:36

Трамп пригрозив Китаю запровадити мита ще на $200 млрд

Пропонуємо до обговорення:
Тарифи щодо цих товарів будуть введені після завершення правового процесу.

Дивися повний текст Трамп пригрозив Китаю запровадити мита ще на $200 млрд.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 82673
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 14:36

Это похоже на скорую длительную рецессию и начало кризиса... (
anton_gms
 
Повідомлень: 522
З нами з: 23.01.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 81 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 14:53

anton_gms
И главное, сами же пилят ветку на которой сидят. :shock:
vladus17
 
Повідомлень: 445
З нами з: 21.03.14
Подякував: 86 раз.
Подякували: 46 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 14:55

  anton_gms написав:Это похоже на скорую длительную рецессию и начало кризиса... (


в сша или в китае? :)
главное оружие рашистов - ложь
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3123
З нами з: 16.10.14
Подякував: 1611 раз.
Подякували: 941 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 15:09

  trololo написав:
  anton_gms написав:Это похоже на скорую длительную рецессию и начало кризиса... (


в сша или в китае? :)


В мире.
США начали активно продвигать политику экономического изоляционизма.
Остальные подтягиваются.
ЕС, Китай, Индия, Канада, Мексика уже ввели ответные заградительные пошлины.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
Повідомлень: 2177
З нами з: 26.03.16
Подякував: 104 раз.
Подякували: 630 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Баблонавт, Вкладчик1234 і 23 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Податковий борг "Укрнафти" досягнув до 15 млрд гривень
R2 » Пон 18 чер, 2018 09:48
3 94
Переглянути останнє повідомлення
Пон 18 чер, 2018 16:04
Moimir
Бізнес заощадить до 2 млрд гривень після переходу на... 1, 2, 3
R2 » Сер 13 чер, 2018 12:05
21 1107
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 чер, 2018 19:41
AlifeSoft
Вартість ЧС-2018 в Росії оцінили в $14,2 млрд - РосЗМІ
R2 » Чет 14 чер, 2018 07:59
3 168
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 чер, 2018 16:32
sal

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.