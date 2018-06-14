Тарифи щодо цих товарів будуть введені після завершення правового процесу.
Дивися повний текст Трамп пригрозив Китаю запровадити мита ще на $200 млрд.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 19 чер, 2018 14:36
Трамп пригрозив Китаю запровадити мита ще на $200 млрд
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Трамп пригрозив Китаю запровадити мита ще на $200 млрд.
Додано: Вів 19 чер, 2018 14:55
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Вів 19 чер, 2018 15:09
В мире.
США начали активно продвигать политику экономического изоляционизма.
Остальные подтягиваются.
ЕС, Китай, Индия, Канада, Мексика уже ввели ответные заградительные пошлины.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Зараз переглядають цей форум: Баблонавт, Вкладчик1234 і 23 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
|