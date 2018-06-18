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Дивися повний текст "Укртатнафта" пропонує привести акцизи на бензин і дизпальне до єдиної ставки.
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Додано: Вів 19 чер, 2018 15:56
"Укртатнафта" пропонує привести акцизи на бензин і...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст "Укртатнафта" пропонує привести акцизи на бензин і дизпальне до єдиної ставки.
Додано: Вів 19 чер, 2018 15:57
Повна дурня!собівартість бенз на та д зпалива різна,тому і податкове навантажнненя різне.Корупція побачивши,що об'єми дизпалива збіл шуються вирішили зрівняти його з бензином,щоб не втрачати свої бариші.
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