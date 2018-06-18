RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Ціну стадіону "Чорноморець"
після двох невдалих спроб...

Ціну стадіону "Чорноморець" після двох невдалих спроб...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 16:09

Ціну стадіону "Чорноморець" після двох невдалих спроб...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляється на сайті «Prozorro.Продажі».

Дивися повний текст Ціну стадіону "Чорноморець" після двох невдалих спроб продажу знизили на 20%.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 82678
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 16:09

Редко в какой стране можно встретить такой прекрасный стадион у команд не высшей лиги.
Во всей Хорватии нет ни одного такого большого, красивого и вместительного стадиона.
Так что как говорили классики -
Налетай, не скупись, покупай, живопИсь /c/
freeze
4
 
Повідомлень: 7777
З нами з: 02.07.14
Подякував: 2170 раз.
Подякували: 3018 раз.
 
Профіль
11
1
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: abvertaras і 37 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
"Нафтогаз" побоюється реструктуризації "Газпромом" своїх...
R2 » Вів 19 чер, 2018 16:31
1 2
Переглянути останнє повідомлення
Вів 19 чер, 2018 16:31
nik1
"Укртатнафта" пропонує привести акцизи на бензин і...
R2 » Вів 19 чер, 2018 15:56
1 20
Переглянути останнє повідомлення
Вів 19 чер, 2018 15:57
sena_2008atp
Рік безвізу: прикордонники розповіли про "гарячі" місяці...
R2 » Пон 18 чер, 2018 18:13
1 74
Переглянути останнє повідомлення
Пон 18 чер, 2018 18:13
myshapiton

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (57081)
19.06.2018 17:30
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.