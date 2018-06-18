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Дивися повний текст Ціну стадіону "Чорноморець" після двох невдалих спроб продажу знизили на 20%.
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Додано: Вів 19 чер, 2018 16:09
Ціну стадіону "Чорноморець" після двох невдалих спроб...
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Дивися повний текст Ціну стадіону "Чорноморець" після двох невдалих спроб продажу знизили на 20%.
Додано: Вів 19 чер, 2018 16:09
Редко в какой стране можно встретить такой прекрасный стадион у команд не высшей лиги.
Во всей Хорватии нет ни одного такого большого, красивого и вместительного стадиона.
Так что как говорили классики -
Налетай, не скупись, покупай, живопИсь /c/
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