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"Укрпошта" швидше
доставлятиме посилки з Китаю

"Укрпошта" швидше доставлятиме посилки з Китаю
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 16:17

"Укрпошта" швидше доставлятиме посилки з Китаю

Пропонуємо до обговорення:
"Укрпошта" розпочала співпрацю з одним з найбільших світових ритейлерів - компанією JD.com для прискорення доставки товарів з Китаю в Україну. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Міністерства інфраструктури.

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R2
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 16:17

Угу, у меня уже пятая декада пошла доставки через укрпочту, буду спор открывать
papazina
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 16:24

Коллеге на днях доставили посылку из Китая, купленную в сентябре 2017 (!), а две недели назад ему же пришла купленная в ноябре 2017
ЯЧитатель
 
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