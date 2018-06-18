На даний момент штраф за нехтування паском безпеки становить 51 грн.
Дивися повний текст В Україні планують збільшити штраф за нехтування паском безпеки.
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Додано: Вів 19 чер, 2018 16:23
В Україні планують збільшити штраф за нехтування паском...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні планують збільшити штраф за нехтування паском безпеки.
Додано: Вів 19 чер, 2018 16:57
наконец-то нашли самую большую проблему на украинских дорогах... :)))
Додано: Вів 19 чер, 2018 17:21
Угу, а курение за рулем +2штрафа. И если ты -суууука еще долбишь перфоратором с утра в выходной и не застЕБНУТЫЙ - то это бонус. 3,14-ДА-РА-СЫ!!!!
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