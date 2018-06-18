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В Україні планують збільшити
штраф за нехтування паском...

В Україні планують збільшити штраф за нехтування паском...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 16:23

В Україні планують збільшити штраф за нехтування паском...

Пропонуємо до обговорення:
На даний момент штраф за нехтування паском безпеки становить 51 грн.

Дивися повний текст В Україні планують збільшити штраф за нехтування паском безпеки.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 16:23

целых 25 тел работало над сложнейшим и актуальнейшим законопроектом.
PV
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 16:27

И за отсутствие детских кресел тоже пора штрафовать крупно!
Omega
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 16:57

наконец-то нашли самую большую проблему на украинских дорогах... :)))
Cler
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 17:21

Угу, а курение за рулем +2штрафа. И если ты -суууука еще долбишь перфоратором с утра в выходной и не застЕБНУТЫЙ - то это бонус. 3,14-ДА-РА-СЫ!!!!
сірий
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 18:05

Наконецто закон который решит все проблемы украинцев, браво!
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Медведь»—биржевой спекулянт, играющий на понижение. Олень»-биржевой спекулянт, играющий на повышение. Про тролей на ветке ПлатинумБанка
KOKS
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 18:05

Все, наконец-то депутаНы добрались до главной проблемы страны. Как решат - можно сразу разъезжаться по Мальдивам
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 18:22

Мета одна-підвищення хабара.Зупинили ремінь не пристьогнутий зараз 51 гривня-хабар 50%.За новим "тарифом"50 %від 850гр.Це є головна ідея авакова.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 18:33

  sena_2008atp написав:Мета одна-підвищення хабара.Зупинили ремінь не пристьогнутий зараз 51 гривня-хабар 50%.За новим "тарифом"50 %від 850гр.Це є головна ідея авакова.

лютый гон
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 18:36

Бедненькие! Прям налогом вас новым обложили. Не нарушайте, и вас это не коснется. Ещё поплачтесь, есди что за ограбления поднимут - воровать будет не выгодно
andretar
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