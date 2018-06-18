На даний момент штраф за нехтування паском безпеки становить 51 грн.
Дивися повний текст В Україні планують збільшити штраф за нехтування паском безпеки.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 19 чер, 2018 16:23
В Україні планують збільшити штраф за нехтування паском...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні планують збільшити штраф за нехтування паском безпеки.
Додано: Вів 19 чер, 2018 16:57
наконец-то нашли самую большую проблему на украинских дорогах... :)))
Додано: Вів 19 чер, 2018 17:21
Угу, а курение за рулем +2штрафа. И если ты -суууука еще долбишь перфоратором с утра в выходной и не застЕБНУТЫЙ - то это бонус. 3,14-ДА-РА-СЫ!!!!
Додано: Вів 19 чер, 2018 18:05
Наконецто закон который решит все проблемы украинцев, браво!
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/thumb/9/9a/Bank_of_America_Logo.png/260px-Bank_of_America_Logo.png
Медведь»—биржевой спекулянт, играющий на понижение. Олень»-биржевой спекулянт, играющий на повышение.
Додано: Вів 19 чер, 2018 18:05
Все, наконец-то депутаНы добрались до главной проблемы страны. Как решат - можно сразу разъезжаться по Мальдивам
Додано: Вів 19 чер, 2018 18:22
Мета одна-підвищення хабара.Зупинили ремінь не пристьогнутий зараз 51 гривня-хабар 50%.За новим "тарифом"50 %від 850гр.Це є головна ідея авакова.
Додано: Вів 19 чер, 2018 18:33
лютый гон
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: Вів 19 чер, 2018 18:36
Бедненькие! Прям налогом вас новым обложили. Не нарушайте, и вас это не коснется. Ещё поплачтесь, есди что за ограбления поднимут - воровать будет не выгодно
|