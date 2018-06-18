RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В Україні планують збільшити
штраф за нехтування паском...

В Україні планують збільшити штраф за нехтування паском...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 18:53

Я и не знал, что в Украине за отсутствие ремня штраф меньше 2-х евро, это даже меньше чем проезд в общественном транспорте в Германии стоит )))). У немцев штаф 40€. Даже если учесть среднюю ЗП в стране, то в украинец а среднюю ЗП может оплатить больше штрафов за ремень, чем немец, не считая лишения прав и т.п.
Востаннє редагувалось link654 в Вів 19 чер, 2018 19:01, всього редагувалось 1 раз.
link654
 
Повідомлень: 496
З нами з: 14.05.09
Подякував: 1 раз.
Подякували: 79 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 18:57

  KOKS написав:Наконецто закон который решит все проблемы украинцев, браво!

Почитайте про теорию разбитых окон, которая была применена на практике во время борьбы с преступностью. Расскажите самую главную проблему в Украине, которая будет главнее всех других, и что-бы все в Украине посчитали ее самой главной.
По поводу ремня могу заметить, что это выгодно и государству и воителю. У водителя больше шансов выжить, а государство тратит на лечение пристегнутого водителя меньше денег.
link654
 
Повідомлень: 496
З нами з: 14.05.09
Подякував: 1 раз.
Подякували: 79 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: сірий і 29 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Україні заробітчанам запропонували сплачувати внески... 1, 2, 3
R2 » Вів 19 чер, 2018 10:33
27 1219
Переглянути останнє повідомлення
Вів 19 чер, 2018 18:08
Ой+
Через посуху в Україні очікується подорожчання хліба,... 1, 2
R2 » Вів 19 чер, 2018 07:48
13 495
Переглянути останнє повідомлення
Вів 19 чер, 2018 17:16
socioniktest
У Росії планують ввести податок на покупки у зарубіжних... 1, 2
R2 » Пон 18 чер, 2018 11:55
15 762
Переглянути останнє повідомлення
Вів 19 чер, 2018 16:54
Cler

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.