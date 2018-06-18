В Україні планують збільшити штраф за нехтування паском...

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Додано: Вів 19 чер, 2018 18:53
Я и не знал, что в Украине за отсутствие ремня штраф меньше 2-х евро, это даже меньше чем проезд в общественном транспорте в Германии стоит )))). У немцев штаф 40€. Даже если учесть среднюю ЗП в стране, то в украинец а среднюю ЗП может оплатить больше штрафов за ремень, чем немец, не считая лишения прав и т.п.
Востаннє редагувалось link654 в Вів 19 чер, 2018 19:01, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 19 чер, 2018 18:57
Почитайте про теорию разбитых окон, которая была применена на практике во время борьбы с преступностью. Расскажите самую главную проблему в Украине, которая будет главнее всех других, и что-бы все в Украине посчитали ее самой главной.
По поводу ремня могу заметить, что это выгодно и государству и воителю. У водителя больше шансов выжить, а государство тратит на лечение пристегнутого водителя меньше денег.
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