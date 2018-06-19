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В Україні планують збільшити
штраф за нехтування паском...

В Україні планують збільшити штраф за нехтування паском...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 18:53

Я и не знал, что в Украине за отсутствие ремня штраф меньше 2-х евро, это даже меньше чем проезд в общественном транспорте в Германии стоит )))). У немцев штаф 40€. Даже если учесть среднюю ЗП в стране, то в украинец а среднюю ЗП может оплатить больше штрафов за ремень, чем немец, не считая лишения прав и т.п.
Востаннє редагувалось link654 в Вів 19 чер, 2018 19:01, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 18:57

  KOKS написав:Наконецто закон который решит все проблемы украинцев, браво!

Почитайте про теорию разбитых окон, которая была применена на практике во время борьбы с преступностью. Расскажите самую главную проблему в Украине, которая будет главнее всех других, и что-бы все в Украине посчитали ее самой главной.
По поводу ремня могу заметить, что это выгодно и государству и воителю. У водителя больше шансов выжить, а государство тратит на лечение пристегнутого водителя меньше денег.
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 19:25

за год в ДТП погибает больше 3 тыс человек. ремень повышает выживаемость в серьезных ДТП на 30-50%. даже если удастся спасти 100 человек - это того стоит
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 19:34

Re: В Україні планують збільшити штраф за нехтування паском.

  andretar написав:Ещё поплачтесь, есди что за ограбления поднимут - воровать будет не выгодно
лютый гон.
в уголовке нет санкции штраф.Воровать всегда выгодно и свято.Ну и воровать не грабить,но то такэ...вь1сер кароч
Востаннє редагувалось Мизантрóп в Вів 19 чер, 2018 19:36, всього редагувалось 1 раз.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 19:36

А для пасажирів?
0mage0
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 20:39

Re: В Україні планують збільшити штраф за нехтування паском.

как по мне, ремень помогает выжить, это доказано статистикой.
а если авто оборудовано подушками безопасности, то ремень мастхев.
т.к. если человек не пристёгнут ремнём есть риск травмироваться от самой подушки, которая выстреливает навстречу.
короче, берегите свою жизнь, пристёгивайтесь и пофик на штрафы будет.
Pegasmaster
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 20:44

Re: В Україні планують збільшити штраф за нехтування паском.

  0mage0 написав:А для пасажирів?

я точно не знаю, но в Канаде за переднего пассажира отвечает водитель, т.е. штраф платит водитель, если передний пассажир не пристёгнут.
а пассажиры на заднем сиденье отвечают сами за себя.
не пристегнулся сидя сзади - плати сам.
кстати, детские сиденья повышают выживаемость детей при дтп на 80%, дальше думайте сами, что важнее деньги на сиденье или дети.
Pegasmaster
 
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