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В Україні планують збільшити штраф за нехтування паском...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 20 чер, 2018 06:34
Согласен, если пакетом приймут и штраф за кнопкодавство в Раде в сумме 1 000 000 грн. за одну соседскую кнопку. Кнопкодавы намного страшней ремнефобов!
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olegpm16
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