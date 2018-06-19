|
|
|
В Україні планують збільшити штраф за нехтування паском...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 20 чер, 2018 06:34
Согласен, если пакетом приймут и штраф за кнопкодавство в Раде в сумме 1 000 000 грн. за одну соседскую кнопку. Кнопкодавы намного страшней ремнефобов!
-
olegpm16
-
-
- Повідомлень: 432
- З нами з: 02.06.15
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 73 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 20 чер, 2018 09:08
link654 написав:
Расскажите самую главную проблему в Украине, которая будет главнее всех других, и что-бы все в Украине посчитали ее самой главной.
Экономика. Не? Или если все будут пристегиваться в стране наступит всеобщее благоденствие?
-
otg
-
-
- Повідомлень: 1899
- З нами з: 14.08.16
- Подякував: 38 раз.
- Подякували: 162 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 20 чер, 2018 09:09
trololo написав:
за год в ДТП погибает больше 3 тыс человек. ремень повышает выживаемость в серьезных ДТП на 30-50%. даже если удастся спасти 100 человек - это того стоит
Ремень спасает (или мог бы спасти) макс в 2-3% ДТП.
-
otg
-
-
- Повідомлень: 1899
- З нами з: 14.08.16
- Подякував: 38 раз.
- Подякували: 162 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 20 чер, 2018 10:09
otg написав: trololo написав:
за год в ДТП погибает больше 3 тыс человек. ремень повышает выживаемость в серьезных ДТП на 30-50%. даже если удастся спасти 100 человек - это того стоит
Ремень спасает (или мог бы спасти) макс в 2-3% ДТП.
3000 умножить на 3% = 90, человек написал 100, в чем он не прав?
-
sasch
-
-
- Повідомлень: 57
- З нами з: 06.09.15
- Подякував: 9 раз.
- Подякували: 7 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 20 чер, 2018 10:24
sasch написав:
3000 умножить на 3% = 90, человек написал 100, в чем он не прав?
т.е Вы и вправду уверены что если кого то оштрафуют за ремень Вы лучше жить станете?
А 2% это 60. Почти в два раза меньше ста
При чем не все из них случаи со смертельным исходом. Кстати знаю примеры где ремень наоборот послужил причиной смерти.
-
otg
-
-
- Повідомлень: 1899
- З нами з: 14.08.16
- Подякував: 38 раз.
- Подякували: 162 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 20 чер, 2018 10:32
1007qwert написав:
Давно надо было повысить. Много людей гибнет в авариях, человек не пристёгнутый ударяется головой в стекло при столкновении.
Странно, что здоровье и жизнь человека государству важнее, чем самому человеку. Зачем ждать повышения штрафов? Пристегиваюсь сам и пристегиваю близких даже там, где это не проверяется. Например, в междугородних автобусах/маршрутках (благо не Украина, ремни есть практически везде).
-
Gastarbaiter
-
-
- Повідомлень: 177
- З нами з: 26.02.18
- Подякував: 50 раз.
- Подякували: 30 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 20 чер, 2018 10:34
Gastarbaiter написав: 1007qwert написав:
Давно надо было повысить. Много людей гибнет в авариях, человек не пристёгнутый ударяется головой в стекло при столкновении.
Странно, что здоровье и жизнь человека государству важнее, чем самому человеку. Зачем ждать повышения штрафов? Пристегиваюсь сам и пристегиваю близких даже там, где это не проверяется. Например, в междугородних автобусах/маршрутках (благо не Украина, ремни есть практически везде).
+1000.
-
otg
-
-
- Повідомлень: 1899
- З нами з: 14.08.16
- Подякував: 38 раз.
- Подякували: 162 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|