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В Україні планують збільшити
штраф за нехтування паском...

В Україні планують збільшити штраф за нехтування паском...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234>
Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 06:34

Согласен, если пакетом приймут и штраф за кнопкодавство в Раде в сумме 1 000 000 грн. за одну соседскую кнопку. Кнопкодавы намного страшней ремнефобов!
olegpm16
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 09:08

  link654 написав:Расскажите самую главную проблему в Украине, которая будет главнее всех других, и что-бы все в Украине посчитали ее самой главной.
Экономика. Не? Или если все будут пристегиваться в стране наступит всеобщее благоденствие?
otg
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 09:09

  trololo написав:за год в ДТП погибает больше 3 тыс человек. ремень повышает выживаемость в серьезных ДТП на 30-50%. даже если удастся спасти 100 человек - это того стоит
Ремень спасает (или мог бы спасти) макс в 2-3% ДТП.
otg
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 10:09

  otg написав:
  trololo написав:за год в ДТП погибает больше 3 тыс человек. ремень повышает выживаемость в серьезных ДТП на 30-50%. даже если удастся спасти 100 человек - это того стоит
Ремень спасает (или мог бы спасти) макс в 2-3% ДТП.

3000 умножить на 3% = 90, человек написал 100, в чем он не прав?
sasch
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 10:24

  sasch написав:3000 умножить на 3% = 90, человек написал 100, в чем он не прав?
т.е Вы и вправду уверены что если кого то оштрафуют за ремень Вы лучше жить станете? :) А 2% это 60. Почти в два раза меньше ста :) При чем не все из них случаи со смертельным исходом. Кстати знаю примеры где ремень наоборот послужил причиной смерти.
otg
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 10:32

  1007qwert написав:Давно надо было повысить. Много людей гибнет в авариях, человек не пристёгнутый ударяется головой в стекло при столкновении.

Странно, что здоровье и жизнь человека государству важнее, чем самому человеку. Зачем ждать повышения штрафов? Пристегиваюсь сам и пристегиваю близких даже там, где это не проверяется. Например, в междугородних автобусах/маршрутках (благо не Украина, ремни есть практически везде).
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 10:34

  Gastarbaiter написав:
  1007qwert написав:Давно надо было повысить. Много людей гибнет в авариях, человек не пристёгнутый ударяется головой в стекло при столкновении.

Странно, что здоровье и жизнь человека государству важнее, чем самому человеку. Зачем ждать повышения штрафов? Пристегиваюсь сам и пристегиваю близких даже там, где это не проверяется. Например, в междугородних автобусах/маршрутках (благо не Украина, ремни есть практически везде).
+1000.
otg
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 10:48

  sasch написав:
  otg написав:
  trololo написав:за год в ДТП погибает больше 3 тыс человек. ремень повышает выживаемость в серьезных ДТП на 30-50%. даже если удастся спасти 100 человек - это того стоит
Ремень спасает (или мог бы спасти) макс в 2-3% ДТП.

3000 умножить на 3% = 90, человек написал 100, в чем он не прав?

Уверен, если нанести качественную разметку, количество гибнущих на встречке уменьшится процентов на 20-30. Но это же не наш метод.
Как это? 4 года пилили деньгу на разметку, и тут вдруг выйми из своего кармана? Нет, не пойдет!
А так и расходов никаких, и расширение кормушки для полицаев на порядок одной постановой, и типа забота о населении перед выборами. Оцените красоту игры
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 11:11

1007qwert
человек не пристёгнутый ударяется головой в стекло при столкновении
Человек, который не пристегивается ремнем ударяется головой задолго до того как сел в машину. :mrgreen: Государству выгодно живое и здоровое население, + доход от штрафов. С этой стороны понятно. Но с другой - люди не ценят жизнь. Курят, колются, бухают и просто суицидники. Можно штрафовать за неудачный суицид.
Molchyn
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 11:22

  1007qwert написав:Давно надо было повысить. Много людей гибнет в авариях, человек не пристёгнутый ударяется головой в стекло при столкновении. У меня родственница на заднем сидении сидела, когда машину подрезали и она скатилась в кювет и несколько раз кувыркнулась и об дерево остановилась, так она там как шарик прыгала, головой стекло боковое пробила, её шапка от порезов спасла, так теперь пристёгивается постоянно и всем напоминает.


можно еще все автомобили без подушек безопасности запретить, типа от большой заботы о населении. и повод типа хороший и пробок меньше для кнопкодавов....


ЗЫ лучше б с бл*хами порядок навели, вот реальная проблема для окружающих...
http://mignews.com.ua/proisshestviya/19676848.html
«Две вещи действительно бесконечны: Вселенная и человеческая глупость. Впрочем, насчет Вселенной я не уверен» (с) Эйнштейн
Slon_Nosov
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