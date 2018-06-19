В Україні планують збільшити штраф за нехтування паском...
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sasch написав:3000 умножить на 3% = 90, человек написал 100, в чем он не прав?
т.е Вы и вправду уверены что если кого то оштрафуют за ремень Вы лучше жить станете? А 2% это 60. Почти в два раза меньше ста При чем не все из них случаи со смертельным исходом. Кстати знаю примеры где ремень наоборот послужил причиной смерти.
1007qwert написав:Давно надо было повысить. Много людей гибнет в авариях, человек не пристёгнутый ударяется головой в стекло при столкновении.
Странно, что здоровье и жизнь человека государству важнее, чем самому человеку. Зачем ждать повышения штрафов? Пристегиваюсь сам и пристегиваю близких даже там, где это не проверяется. Например, в междугородних автобусах/маршрутках (благо не Украина, ремни есть практически везде).
1007qwert написав:Давно надо было повысить. Много людей гибнет в авариях, человек не пристёгнутый ударяется головой в стекло при столкновении.
Странно, что здоровье и жизнь человека государству важнее, чем самому человеку. Зачем ждать повышения штрафов? Пристегиваюсь сам и пристегиваю близких даже там, где это не проверяется. Например, в междугородних автобусах/маршрутках (благо не Украина, ремни есть практически везде).
trololo написав:за год в ДТП погибает больше 3 тыс человек. ремень повышает выживаемость в серьезных ДТП на 30-50%. даже если удастся спасти 100 человек - это того стоит
Ремень спасает (или мог бы спасти) макс в 2-3% ДТП.
3000 умножить на 3% = 90, человек написал 100, в чем он не прав?
Уверен, если нанести качественную разметку, количество гибнущих на встречке уменьшится процентов на 20-30. Но это же не наш метод. Как это? 4 года пилили деньгу на разметку, и тут вдруг выйми из своего кармана? Нет, не пойдет! А так и расходов никаких, и расширение кормушки для полицаев на порядок одной постановой, и типа забота о населении перед выборами. Оцените красоту игры
человек не пристёгнутый ударяется головой в стекло при столкновении
Человек, который не пристегивается ремнем ударяется головой задолго до того как сел в машину. Государству выгодно живое и здоровое население, + доход от штрафов. С этой стороны понятно. Но с другой - люди не ценят жизнь. Курят, колются, бухают и просто суицидники. Можно штрафовать за неудачный суицид.
1007qwert написав:Давно надо было повысить. Много людей гибнет в авариях, человек не пристёгнутый ударяется головой в стекло при столкновении. У меня родственница на заднем сидении сидела, когда машину подрезали и она скатилась в кювет и несколько раз кувыркнулась и об дерево остановилась, так она там как шарик прыгала, головой стекло боковое пробила, её шапка от порезов спасла, так теперь пристёгивается постоянно и всем напоминает.
можно еще все автомобили без подушек безопасности запретить, типа от большой заботы о населении. и повод типа хороший и пробок меньше для кнопкодавов....