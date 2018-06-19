В Україні планують збільшити штраф за нехтування паском...

Додано: Сер 20 чер, 2018 10:48

sasch написав: otg написав: trololo написав: за год в ДТП погибает больше 3 тыс человек. ремень повышает выживаемость в серьезных ДТП на 30-50%. даже если удастся спасти 100 человек - это того стоит за год в ДТП погибает больше 3 тыс человек. ремень повышает выживаемость в серьезных ДТП на 30-50%. даже если удастся спасти 100 человек - это того стоит Ремень спасает (или мог бы спасти) макс в 2-3% ДТП. Ремень спасает (или мог бы спасти) макс в 2-3% ДТП.

3000 умножить на 3% = 90, человек написал 100, в чем он не прав? 3000 умножить на 3% = 90, человек написал 100, в чем он не прав?

Уверен, если нанести качественную разметку, количество гибнущих на встречке уменьшится процентов на 20-30. Но это же не наш метод.Как это? 4 года пилили деньгу на разметку, и тут вдруг выйми из своего кармана? Нет, не пойдет!А так и расходов никаких, и расширение кормушки для полицаев на порядок одной постановой, и типа забота о населении перед выборами. Оцените красоту игры