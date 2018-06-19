В Україні планують збільшити штраф за нехтування паском...

Додано: Сер 20 чер, 2018 12:08

много разговоров, но к сожалению штрафы ростут не от заботы о людях, а для наполнения бюджетов.

«Две вещи действительно бесконечны: Вселенная и человеческая глупость. Впрочем, насчет Вселенной я не уверен» (с) Эйнштейн