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В Україні планують збільшити
штраф за нехтування паском...

В Україні планують збільшити штраф за нехтування паском...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345>
Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 11:51

Re: В Україні планують збільшити штраф за нехтування паском.

  otg написав:Ремень спасает (или мог бы спасти) макс в 2-3% ДТП.

есть статистика эффективности ремней безопасности.
вы загуглить не в состоянии? какие 2-3%??? зачем выдумывать чушь?
Около 70 % спасений в критичных авариях обеспечивают именно ремни (для сравнения: подушки безопасности — 20 %)[1].
Применение ремня безопасности уменьшает риск гибели водителя:
При фронтальном (лобовом) столкновении — в 2,3 раза.
При боковом — в 1,8 раза.
При опрокидывании — в 5 раз. При опрокидывании автомобиля ремни позволяют избежать ударов о внутренние части автомобиля, фиксируя положение пассажиров[1].
Применение ремней безопасности снижает вероятность гибели и получения тяжёлых травм для пассажиров:
Переднего сидения — на 40-50 %.
Заднего сидения — на 25 %.
Для наибольшей эффективности необходимо пристёгиваться водителю и всем пассажирам — непристёгнутый пассажир во время аварии начинает на большой скорости перемещаться по салону и своим телом может нанести тяжёлые травмы водителю и другим пассажирам[1].
Pegasmaster
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 12:08

много разговоров, но к сожалению штрафы ростут не от заботы о людях, а для наполнения бюджетов.
«Две вещи действительно бесконечны: Вселенная и человеческая глупость. Впрочем, насчет Вселенной я не уверен» (с) Эйнштейн
Slon_Nosov
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1
Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 12:20

Re: В Україні планують збільшити штраф за нехтування паском.

  link654 написав:По поводу ремня могу заметить, что это выгодно и государству и воителю. У водителя больше шансов выжить, а государство тратит на лечение пристегнутого водителя меньше денег.

а также будут обоюдовыгодными: качественные дороги, нормальная разметка, не текущие тепло- и водомагистрали, качественное мед. обслуживание, а лучше профилактика и т.д. и т.п.
А так... Можно еще запретить торговать нижним бельем в религиозные праздники по всей Украине, вот-вот запретят демонстрировать любым способом проявления сексуальности или типа того, ну, и, "заполировать" и закрепить, так сказать, успех - отменой понедельника и 13-ого числа в каждом месяце.
Hennady
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 12:23

  Pegasmaster написав:
  otg написав:Ремень спасает (или мог бы спасти) макс в 2-3% ДТП.

есть статистика эффективности ремней безопасности.
вы загуглить не в состоянии? какие 2-3%??? зачем выдумывать чушь?
Около 70 % спасений в критичных авариях обеспечивают именно ремни (для сравнения: подушки безопасности — 20 %)[1].
Применение ремня безопасности уменьшает риск гибели водителя:
При фронтальном (лобовом) столкновении — в 2,3 раза.
При боковом — в 1,8 раза.
При опрокидывании — в 5 раз. При опрокидывании автомобиля ремни позволяют избежать ударов о внутренние части автомобиля, фиксируя положение пассажиров[1].
Применение ремней безопасности снижает вероятность гибели и получения тяжёлых травм для пассажиров:
Переднего сидения — на 40-50 %.
Заднего сидения — на 25 %.
Для наибольшей эффективности необходимо пристёгиваться водителю и всем пассажирам — непристёгнутый пассажир во время аварии начинает на большой скорости перемещаться по салону и своим телом может нанести тяжёлые травмы водителю и другим пассажирам[1].
Где Вы эту статстику взяли? Она высосана из пальца? Как ее составляли? Если погиб и не был пристегнут то считали что с ремнем бы не погиб? :) Не смешите. :) Еще раз, я не против ремней. Но то что вас за них штрафовать будут не помогут в стране жить лучше. Уверен что тебя спасет ремень, кто мешает пристегнуться? Или тебе для этого нужен обязательно штраф?
otg
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 13:19

Re: В Україні планують збільшити штраф за нехтування паском.

  otg написав:Где Вы эту статстику взяли? Она высосана из пальца? Как ее составляли? Если погиб и не был пристегнут то считали что с ремнем бы не погиб?

ты совсем что-ли дикий? загугли. или у тебя есть своя авторская статистика?
есть масса статистики на эту тему включая краш-тесты.
ремни изобрели больше 60-ти лет назад.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ремень_безопасности
  otg написав:Уверен что тебя спасет ремень, кто мешает пристегнуться? Или тебе для этого нужен обязательно штраф?

нет, не нужен, я пристёгиваюсь.
  otg написав:Но то что вас за них штрафовать будут не помогут в стране жить лучше.

ремень спасает жизни, а значит помогает стране жить лучше. это факт.
Pegasmaster
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 13:19

  otg написав:
  sasch написав:3000 умножить на 3% = 90, человек написал 100, в чем он не прав?
т.е Вы и вправду уверены что если кого то оштрафуют за ремень Вы лучше жить станете? :) А 2% это 60. Почти в два раза меньше ста :) При чем не все из них случаи со смертельным исходом. Кстати знаю примеры где ремень наоборот послужил причиной смерти.

Я не понял ваш пост совершенно, не я ни тот человек не говорили, что кому-то из нас станет легче жить со штрафами или без, которые кто-то заплатит. И пусть 2%-60, если один из уцелевших будет ваш родственник, то вам и 0,033% хватит. Поносите лишь бы поносить? (от слова понос)
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 13:49

маловато, надо 8000, а не 800
bukerman
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 13:51

Такой срач в комментариях развели, а делов то просто пристегнуться. С мухи слона сделали. Даже производители авто делают, что когда ремень не пристегут сигнализирует. Но "самые одаренные" ставят заглушки.
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 15:03

что за фигня, это порушение свобод, моя жизнь- мои правила, хочу пристегиваюсь, хочу не хочу.
к тому же все признаки налицо наступления на предпринимателей, изготаливающих заглушки и обманки
Савченко Так!
antonivs3
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 15:11

  otg написав: Вы и вправду уверены что если кого то оштрафуют за ремень Вы лучше жить станете? Кстати знаю примеры где ремень наоборот послужил причиной смерти.

Кстати знаю массу примеров, когда веревка, табурет и обычное мыло стали причиной смерти. Так что с этими ремнями нужно поосторожнее, сначала выяснить, может от них вреда больше чем пользы? И думайте, кому это выгодно (подсказка- произодителям ремней и штрафов)
Савченко Так!
antonivs3
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