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В Україні планують збільшити штраф за нехтування паском...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 20 чер, 2018 15:20
А почему бы не принять закон такого макара?
Если дорога разбивается после ремонта в первый год, штраф в тройном размере от стоимости работ с того кто укладывал эту дорогу.
Если через 2 года, штраф в двойном размере.
И тд
Че, невыгодно?
Скорость снизили, то тогда нафига ремни пешеходам
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