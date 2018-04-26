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В Україні планують збільшити
штраф за нехтування паском...

В Україні планують збільшити штраф за нехтування паском...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345
Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 15:20

Re: В Україні планують збільшити штраф за нехтування паском.

А почему бы не принять закон такого макара?
Если дорога разбивается после ремонта в первый год, штраф в тройном размере от стоимости работ с того кто укладывал эту дорогу.
Если через 2 года, штраф в двойном размере.
И тд
Че, невыгодно?

Скорость снизили, то тогда нафига ремни пешеходам
p_a_l
 
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