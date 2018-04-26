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В Україні планують збільшити
штраф за нехтування паском...

В Україні планують збільшити штраф за нехтування паском...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345
Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 15:20

Re: В Україні планують збільшити штраф за нехтування паском.

А почему бы не принять закон такого макара?
Если дорога разбивается после ремонта в первый год, штраф в тройном размере от стоимости работ с того кто укладывал эту дорогу.
Если через 2 года, штраф в двойном размере.
И тд
Че, невыгодно?

Скорость снизили, то тогда нафига ремни пешеходам
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 16:12

Знову зборище 3.14дарасів вирішило здерти мзду. Хоч і користуюсь ременями безпеки майже завжди, та проти законів від дебілів проти.
qwertytmp1
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 16:19

Не пристегнулся - в тюрму на 2 года! Вот тогда был бы толк.
Shall
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 16:26

  link654 написав:
  KOKS написав:Наконецто закон который решит все проблемы украинцев, браво!

Почитайте про теорию разбитых окон, которая была применена на практике во время борьбы с преступностью. Расскажите самую главную проблему в Украине, которая будет главнее всех других, и что-бы все в Украине посчитали ее самой главной.
По поводу ремня могу заметить, что это выгодно и государству и воителю. У водителя больше шансов выжить, а государство тратит на лечение пристегнутого водителя меньше денег.


что-то не клеится, гос-ву дешевле похороны не пристегнутого.
и да, гос-во тратит НАШИ деньги, поэтому ему пох, меньше или больше, хотя, конечно, когда больше остается на распил -это симпатичнее

а пристегиваться таки надо и пох какие там штрафы
PV
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 16:29

Shall Вы еще зэков кормить хотите? :mrgreen: Как поступим с курильщиками в неположенных местах и любителями пива?
Molchyn
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 16:54

  Pegasmaster написав:ремень спасает жизни, а значит помогает стране жить лучше. это факт.
Не надо беспокоится за страну. Беспокойтесь за себя и сразу всем жить легче станет. А то у нас и беда в том что все беспокоятся за страну, а сами в дерьме :)
otg
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 16:58

  sasch написав:
  otg написав:
  sasch написав:3000 умножить на 3% = 90, человек написал 100, в чем он не прав?
т.е Вы и вправду уверены что если кого то оштрафуют за ремень Вы лучше жить станете? :) А 2% это 60. Почти в два раза меньше ста :) При чем не все из них случаи со смертельным исходом. Кстати знаю примеры где ремень наоборот послужил причиной смерти.

Я не понял ваш пост совершенно, не я ни тот человек не говорили, что кому-то из нас станет легче жить со штрафами или без, которые кто-то заплатит. И пусть 2%-60, если один из уцелевших будет ваш родственник, то вам и 0,033% хватит. Поносите лишь бы поносить? (от слова понос)
Речь о том что это не самая большая проблема в стране. Мл-ны гибнут не от того что ремень не пристегнут. В нищете живут не от того что ремень не пристегнут. Не могут заплатить за отопление не потому что кто то не пристегнут. Но Вам бы штрафы повысили и все проблемы сами по себе решатся :)
otg
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 17:01

  Shall написав:Не пристегнулся - в тюрму на 2 года! Вот тогда был бы толк.


пришло время принимать таблетки?
с ремнями примерно как с чисткой зубов и посещением врачей... кому нужно тот и пользуется, имхо личное дело каждого....
скоро пропишут мотошлем в машине, потом скафандр или покупаешь или штраф.
помню одно время догадались продавать световозвращательные самоклеющиеся полоски и штрафовать за их отсутсвие, тут также...
«Две вещи действительно бесконечны: Вселенная и человеческая глупость. Впрочем, насчет Вселенной я не уверен» (с) Эйнштейн
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 17:05

Re: В Україні планують збільшити штраф за нехтування паском.

  otg написав:Не надо беспокоится за страну. Беспокойтесь за себя и сразу всем жить легче станет. А то у нас и беда в том что все беспокоятся за страну, а сами в дерьме

а еще у нас бесплатные советы любят давать за что беспокоиться, а за что не надо.
о чём вы беспокоитесь и почему в дерьме, мало меня волнует.
Pegasmaster
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 17:08

Re: В Україні планують збільшити штраф за нехтування паском.

  otg написав:Речь о том что это не самая большая проблема в стране. Мл-ны гибнут не от того что ремень не пристегнут. В нищете живут не от того что ремень не пристегнут. Не могут заплатить за отопление не потому что кто то не пристегнут.

в огороде бузина, а в голове каша гречневая.
ремень не пристёгнут, нищета, миллионы гибнут, не могут заплатить за отопление.
поток без сознания.
Pegasmaster
 
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