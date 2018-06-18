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"Нафтогаз" побоюється реструктуризації "Газпромом" своїх...
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Додано: Вів 19 чер, 2018 16:31
Пропонуємо до обговорення:
НАК "Нафтогаз України" побоюється, що ПАТ "Газпром" (РФ) за час призупинення процедури виконання рішення Стокгольмського арбітражу зможе реструктуризувати свої активи в Європі, щоб уникнути примусової виплати $2,6 млрд і відсотків.
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Додано: Вів 19 чер, 2018 16:31
Большой разрыв премию 46 млн выписали и опасаются. Тут опасения не та мера ответственности. Здесь мошенничество в особо крупных размерах.
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nik1
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